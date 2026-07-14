Xavi Pascual se desvincula del Barça tras hacer efectiva la cláusula de rescisión

El importe de dicha cláusula, según confirmaron EFE fuentes conocedoras del caso, es de unos 400.000 euros y el próximo destino del preparador de Gavà, al que restaban dos cursos más de contrato en Barcelona, será el Dubai Basketball.

Se trata de un formalismo, pues el Barça ya informó el 27 de mayo de que Pascual le había comunicado su decisión de abandonar el club en verano y de terminar así su segunda etapa en el banquillo del Palau Blaugrana, tras relevar en el cargo al destituido Joan Peñarroya el pasado 17 de noviembre.

El club lo incorporó para que se convirtiera en el máximo referente de la sección, sin rumbo tras el adiós de Sarunas Jasikevicius en el verano de 2023, pero el distanciamiento con la junta directiva debido a la falta de inversión y las dudas sobre la confección de un plantel capaz de competir por la Euroliga desembocaron en su salida.