El pívot estadounidense Josh Nebo, tercer fichaje del Barça para la próxima temporada

Nebo, que está a punto de cumplir 29 años y mide 2,06 metros, también tiene pasaporte esloveno, y llega el Palau Blaugrana, procedente del Olimpia de Milán, para aportar músculo a la pintura del conjunto catalán.

El interior norteamericano cuenta con experiencia en la Euroliga, donde ha promediado 9,3 puntos y 6,3 rebotes en 136 partidos acumulados con el Zalgiris Kaunas, el Maccabi Tel Aviv y el Olimpia Milán.

En su carrera en Europa, Nebo ha ganado dos Ligas de Israel, una Liga Italiana, una Copa de Italia, una Copa de Lituania y dos Supercopas Italianas, y también fue nombrado máximo reboteador de la Euroliga la temporada 2023-2024.

Además, ha sido internacional con Eslovenia, participando en el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024 a las órdenes de Aleksander Sekulic, con el que volverá a coincidir en el Barça, pues será el sustituto de Xavi Pascual en el banquillo del conjunto catalán.

"Estoy muy emocionado de comenzar esta nueva etapa. Vengo aquí para ganar. Quiero luchar por conseguir títulos tanto en la ACB como en la Euroliga y ese es mi objetivo", ha afirmado Nebo tras pasar la revisión médica.

El nuevo pívot azulgrana ha asegurado que llega a un club con una "cultura ganadora" pues, según ha destacado, "cada año está luchando por llegar a los 'play-off' y compitiendo por disputar la Final Four".

Y lo hace convencido de que puede ayudar a su nuevo equipo a volver a levantar títulos tras tres temporadas en blanco. "Creo que puedo aportar defensa, rebote, capacidad para finalizar las jugadas, liderazgo y carácter. Y espero que la afición sea espectacular, que nos anime con fuerza, que esté ilusionada. Tengo muchas ganas de jugar ante ella", ha añadido el pívot texano.

El de Josh Nebo es el tercer fichaje del Barça para la próxima temporada, tras los del base Justin Robinson (París Basketball) y el ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese).

Después de dar nueve bajas en la plantilla con vistas al curso que viene, el club espera anunciar en los próximos días, además del nuevo entrenador, otras cuatro incorporaciones: las del base Umoja Gibson (KK Spartak), el escolta Agustín Ubal (Baxi Manresa) y a los aleros Stanley Umude (Austin Spurs) y Tyrese Martin (Delaware Blue Coats).