Los Miami Heat presentan a Antetokounmpo y confían en reunirlo con LeBron James

"Logramos aterrizar el avión (de Antetokounmpo). Ahora hay otro que tenemos que aterrizar", dijo Riley, escoltado por el jugador griego y el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, en un acto en el Kaseya Center.

Antetokounmpo, de 31 años, recaló en los Heat procedente de los Milwaukee Bucks a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis y varias rondas futuras del 'draft'.

Además del alero, los de Miami también recibieron al tirador Bobby Portis.

En su primera comparecencia como jugador de los Heat, Antetokounmpo destacó que siempre tuvo un enorme respeto por la franquicia y la mentalidad ganadora que transmite, y admitió que necesitaba salir de su zona de confort para seguir progresando.

"Necesito presión en este momento de mi carrera. Creo que, para poder pasar al siguiente nivel, tengo que salir de mi zona de confort, y siento que Miami es el lugar donde debo estar. Tienen una mentalidad muy parecida a la mía como equipo, así que fue una decisión obvia. Quería estar aquí. Estoy emocionado de estar aquí y solo quiero ponerme a trabajar", dijo el dos veces MVP de la NBA.

En los Heat lucirá el dorsal '7', dejando atrás el '34' que usaba en los Bucks, como una manera, explicó, de cerrar un capítulo.

"Por respeto a la organización que me drafteó y en la que jugué durante 13 años, decidí dejar ese número allá e intentar comenzar un nuevo capítulo. Con suerte, podré dejar mi huella aquí en Miami y hacer que el número 7 sea tan legendario como lo fue el número 34", expresó.

Antetokounmpo, campeón de la NBA con los Bucks en 2021, promedió esta última temporada 27,6 puntos, 9,9 rebotes y 5 asistencias por partido, pese a perderse más de la mitad de los partidos por diversas lesiones.

Su salida de los Bucks se rumoreaba desde hace un par de temporadas, a medida que las opciones reales de competir por el anillo se reducían.

El griego estuvo acompañado en su presentación por su amigo y nuevo compañero en los Heat, Bam Adebayo -comparten agente- y por su mujer.

El acto tuvo lugar en medio de los rumores sobre el futuro de LeBron James, que muestran a los Heat como uno de los principales candidatos a hacerse con sus servicios, según los expertos.

James, que cumplirá 42 años el próximo diciembre, no extendió este verano su vinculación con Los Angeles Lakers y se lanzó por cuarta vez en su carrera a la agencia libre.

En su estreno en este mercado, en 2010, eligió a los Heat para salir por primera vez de los Cleveland Cavaliers. Jugó cuatro temporadas en la franquicia de Florida, en la que conquistó dos anillos y acabó dos veces como finalista de la NBA.