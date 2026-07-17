El UCAM emprende acciones legales contra De Julius por querer romper su contrato

La institución, en un comunicado, sostuvo este viernes que el estadounidense, que tiene pasaporte de Eslovaquia y es internacional con la selección de ese país, firmó contrato hasta junio de 2028 el pasado día 6 de marzo, por lo que se prolongó el vínculo contraído cuando el de Detroit llegó a Murcia procedente del Bursaspor turco.

De Julius, segundo máximo anotador de la Liga Endesa con 17,67 puntos por partido e incluido en el mejor quinteto de la competición, terminó el campeonato lesionado y estará tres meses de baja por la fractura que sufrió en el quinto metatarsiano del pie derecho en el segundo partido de cuartos de final frente al Fútbol Club Barcelona.

A pesar de esa incidencia varios clubes se interesaron por sus servicios de cara a la siguiente temporada pero, desde el UCAM CB, afirman que tendrán que negociar con él para que eso ocurra.

El base trasladó al club su voluntad de no querer cumplir el citado contrato pocos meses después de rubricarlo, "petición que no se ajusta en ningún caso al contenido del contrato firmado", se lee en el comunicado.

"A la vista de esta actuación unilateral comunicada por el jugador y del perjuicio que, de consumarse, causaría al UCAM Murcia CB y a su proyecto deportivo, la entidad se ha visto obligada a iniciar las acciones legales oportunas para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos tanto ante la FIBA como a la jurisdicción competente", añade la nota.