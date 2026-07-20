El Valencia presenta una oferta por Ndiaye y el Madrid tiene hasta el viernes para igualar

La ACB explicó que el Valencia presentó la oferta por el ala-pívot de 204 centímetros el pasado sábado 18 de julio y al Real Madrid se le notificó este domingo 19, por lo que ahora cuenta con cinco días naturales para decidir si quiere volver a tener al jugador en sus filas. Es la única oferta que se ha registrado, según la patronal de los clubes.

Nacido en Senegal hace 22 años y nacionalizado español en 2020, Ndiaye se formó desde los 13 años en la cantera del Real Madrid y ocupa cupo de 'jugador de formación local'.

Debutó con el primer equipo en 2021 y acumuló ocho títulos en cuatro temporadas en las que su protagonismo fue de menos a más. En su última campaña, la 24-25, tuvo una media de 14 minutos en la pista con 4 puntos y 3 rebotes.

En el verano de 2025 dejó el club blanco y se enroló en los Atlanta Hawks de la NBA, aunque para jugar en su equipo en la G-League.

En enero sufrió una lesión en el hombro de la que ha estado meses recuperándose y estas últimas semanas ha jugado con los Hawks la Liga de Verano de la NBA, aunque sin demasiado protagonismo.

Cuando el jugador se marchó a Estados Unidos, el Real Madrid retuvo sus derechos al presentarle una oferta cualificada y ahora, en virtud de ese movimiento, podría recuperarle, aunque, según el convenio, debería añadir "un complemento adicional del 10% sobre el salario bruto del nuevo contrato, a pagar de una sola vez al inicio de cada temporada".