El seleccionador esloveno, Aleksander Sekulic, entrenará al Barça las 2 próximas campañas

Sekulic, que también es el seleccionador de su país, sustituye en el cargo a Xavi Pascual, que ha decidido aceptar la oferta de Dubai Basketball, equipo que el esloveno dirigió en los últimos meses de la pasada temporada.

Con el Dubai BC, Sekulic conquistó la Liga Adriática (ABA) tras derrotar en la final al Partizan de Belgrado en el cuarto partido.

El esloveno, el primero de esta nacionalidad en dirigir el Barça de baloncesto, es un técnico de prestigio y con una larga trayectoria en los banquillos.

Se dio a conocer en el concierto continental como técnico del ERA Nymburk checo (2021-2022) y en la temporada siguiente dio el salto a Rusia para entrenar al Lokomotiv Kuban durante dos cursos (2022-2024).

En la 2025-2026 se desplazó hasta San Petersburgo para encargarse del Zenit y en abril de este mismo año aceptó una oferta para dirigir el Dubai BC.

En paralelo, Sekulic ha dirigido a la selección eslovena desde 2020, con la que consiguió el billete por primera vez en su historia para unos Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020, en los que Eslovenia fue cuarta. Anteriormente fue el entrenador asistente de Igor Kokoskov en Eslovenia, campeón del Eurobasket 2017.

Con Sekulic, el Barça ya tiene formalizado prácticamente su nuevo proyecto, en el que además del fichaje del técnico, también ha concretado seis contrataciones.

Se trata de los bases Umoja Gibson (Olimpia de Liubliana) y Justin Robinson (París Basketball), el escolta uruguayo Agustín Ubal (Manresa), el alero Stanley Umude (Austin Spurs de la G-League), el ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y el pívot Josh Nebo (Olimpia Milán).