El Real Madrid iguala la oferta del Valencia Basket para quedarse con Eli John Ndiaye

El pasado 18 de julio, el Valencia Basket presentó una oferta que fue notificada al conjunto madridista un día después. El plazo para igualar dicha oferta y evitar que Ndiaye llegara al equipo ‘taronja’ finalizaba precisamente este viernes a medianoche.

Con esta decisión, el Real Madrid recupera los derechos en comapeticiones nacionales de Ndiaye, jugador con condición de cupo, y ahora decidirá si se queda en la plantilla del nuevo proyecto que lidera el entrenador Pedro Martínez o si le busca una salida.

La posible marcha del croata Mario Hezonja del Real Madrid y la grave lesión de Usman Garuba sufrida durante la final a cuatro en la Euroliga y que le tendrá gran parte de la temporada fuera abría una nueva situación con los cupos en la plantilla que entrena Pedro Martínez.

La normativa actual de la ACB obliga a los equipos a tener cuatro jugadores considerados cupo en las convocatorias. Actualmente, el Real Madrid tiene a Hezonja (que ha manifestado su intención de abandonar el club), Garuba, Jaime Pradilla, Izan Almansa y Sergio Llull.

A expensas de lo que ocurra ahora con su futuro, Ndiaye se convierte en la cuarta incorporación del equipo blanco este verano, tras las de Timothé Luwawu-Cabarrot, Mikael Jantunen y el ya mencionado Pradilla, estos dos últimos también en la posición de ala-pívot.

Estas últimas semanas ha jugado con los Hawks la Liga de Verano de la NBA, aunque sin demasiado protagonismo.