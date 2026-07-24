LeBron James admite que consideró la retirada antes de fichar por los 76ers

"Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba algo de tiempo para decidirlo bien, pero estaba bastante seguro de que ya había jugado mi último partido", dijo el alero en la red social X.

"Fui sincero en esa última rueda de prensa cuando dije que necesitaba mirarme al espejo y decidir si todavía amaba este deporte. Sigo amando profundamente este deporte y aún tengo más para dar", agregó.

James resaltó que esta fue la primera ocasión en su carrera en la que dispuso de "tiempo de verdad" para valorar qué hacer con su futuro, y fruto de sus reflexiones comprendió que aún tiene ganas de "dar más" al baloncesto y pelear por su quinto campeonato de la NBA.

"Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero dejarme la piel. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que es conquistar otro campeonato", sostuvo el alero, que cumplirá 42 años en diciembre.

Aseguró que su fichaje por los 76ers, con el que firmó un contrato por dos temporadas, con opción a una tercera, no fue "por dinero o por la familia", sino porque realmente cree que puede ayudar a la franquicia a ganar el título.

James, cuatro veces MVP de la NBA, también tuvo palabras de agradecimiento hacia los Miami Heat y a los Cleveland Cavaliers, dos de sus antiguos equipos que figuraban en la terna para volver a contratarle.

En los 76ers formara un 'Big Four' junto a Tyrese Maxey, Jaylen Brown y Joel Embiid.

James finalizó este verano su contrato con Los Angeles Lakers, tras disputar 60 partidos en la última temporada, en los que promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes.

Tanto los 76ers como los Lakers cayeron en segunda ronda de 'playoffs' el año pasada, barridos por los New York Knicks y los Oklahoma City Thunder, respectivamente.