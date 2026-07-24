Moses Wright desembarca en Milán tras frustrase su llegada al Barça

En uno de los movimientos más rocambolescos del verano, el propio jugador había confirmado su llegada a la Ciudad Condal a finales de junio durante una entrevista con la televisión griega Cosmote TV, por lo que su aterrizaje en e Palau Blaugrana se daba por segura de cara a la próxima temporada.

Sin embargo, y según diversas informaciones, el interior estadounidense, cerca de hacerse con pasaporte macedonio, podría haber roto su acuerdo con el Barça, previo pago de su cláusula de rescisión, para comprar su libertad y poder firmar por otro equipo de la Euroliga.

Así, sin llegar a ser presentado con la camiseta azulgrana, Wright abandona el Zalgiris lituano y, pasando de manera exprés por Barcelona, acuerda su llegada al Milán.

El pívot cuajó una de sus mejores temporadas en la Euroliga en las filas del equipo de Kaunas, con unos promedios de 13,2 puntos, 6,5 rebotes, 0,9 tapones y 17,1 de valoración por partido.

"Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa. Tengo muchas ganas de conocer a todos los aficionados del Olimpia y de jugar en Milán. Es una ciudad realmente increíble, con una gran cultura, y también me entusiasma la idea de trabajar para el Olimpia. Juntos podemos lograr algo especial este año”, dijo Wright a los medios del club.

Formado en la Universidad de Georgia Tech y con experiencia en la NBA, China y Turquía, Wright llegó al Olympiacos en enero de 2024 en su primera experiencia con un equipo Euroliga.

En Grecia, como suplente habitual de Nikola Milutinov, dejó granes muestras de su poderío físico cerca del aro y ganó la Copa de Grecia en 2024 y la liga helena en 2025, además de alcanzar dos Finales a Cuatro consecutivas.

Su última campaña en Zalgiris con jugadores de la talla de Sylvain Francisco o Nigel Williams-Goss ha sido una de las mejores de su carrera, fue clave para que los lituanos alcanzaran las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga, donde cayeron frente al Fenerbahce turco.

Su llegada forma parte del renovado proyecto del Olimpia Milán, que también ha oficializado las incorporaciones de jugadores como RJ Cole, Darius Thompson o Alec Peters.