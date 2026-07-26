El argentino Luca Vildoza firma por el Partizan serbio por dos temporadas

Vildoza, de 30 años, ya ha formado parte de la plantilla del Baskonia, el Estrella Roja, el Panathinaikos y el Olympiacos, además de la Virtus. En la temporada 2025/2026, en las filas de los italianos, promedió 7,6 puntos y 4,4 asistencias en sus 31 partidos.

Debutó en Europa con el Baskonia, procedente del Quilmes argentino, en la temporada 2017/2018. Con el equipo español, se proclamó campeón de la Liga ACB en 2020. Eso le abrió las puertas de los Milwaukee Bucks de la NBA, antes de regresar a Europa con el Estrella Roja de Belgrado, rival de la ciudad del Partizan.

En su palmarés, cuenta con los títulos nacionales de Serbia, con el Estrella Roja, y de Grecia, con el Panathinaikos (con los que también logró la Euroliga de 2024) y con el Olympiacos. Con la selección argentina, fue subcampeón del mundo en 2019, tras perder en la final contra España.

Es uno de los siete argentinos que han ganado la Euroliga, junto a Hugo Sconochini, Manu Ginobili, Pepe Sánchez, Andrés Nocioni, Facundo Campazzo y Gabriel Deck, y ha participado en 227 partidos de la máxima competición europea, en los que suma 1.775 puntos y 721 asistencias.