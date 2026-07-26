El base estadounidense Brandon Childress, cuarto fichaje del Obradoiro

El jugador americano, de 28 años y 183 centímetros de altura, llega procedente del Bursaspor turco para reforzar la dirección de juego del conjunto dirigido por Diego Epifanio.

Durante la pasada temporada, Childress promedió 14.9 puntos, 6.8 asistencias y 2.6 rebotes por partido en la liga turca, siendo el máximo asistente de su equipo. Además, disputó la Basketball Champions League, competición en la que firmó 10.5 puntos, 5.5 asistencias y 2.7 rebotes en seis encuentros.

A lo largo de su trayectoria profesional también ha competido en Grecia, Estonia, Alemania, Lituania, República Dominicana y la NBA G League, acumulando una amplia experiencia internacional.

Brandon Childress es la cuarta incorporación del Obradoiro tras Caleb Agada (Lleida), Leo Meindl (San Pablo Burgos) y Alonso Faure (Oviedo Baloncesto).