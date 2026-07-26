El croata Mario Hezonja deja el Madrid y regresa a la NBA de la mano de los Cavaliers

Hezonja, de 31 años y canterano del Barcelona, ya militó en la NBA durante cinco temporadas entre 2015 y 2020.

El croata fue elegido en la quinta posición del 'draft' de 2015 por los Orlando Magic, donde militó durante tres temporadas antes de jugar una en los New York Knicks y otra en los Portland Trail Blazers, siempre como jugador de rotación.

Tras su paso por la NBA, Hezonja jugó para el Panathinaikos y el UNICS Kazán antes de fichar por el Real Madrid en 2022, con el que se proclamó campeón de la Euroliga en su primera temporada. El croata fue elegido 'MVP' de la ACB este último curso 2025-26.

Hezonja, pieza clave del Real Madrid, tenía contrato con el club blanco hasta 2029, pero con una clausula para regresar a la NBA a cambio de abonar unos 850.000 euros.

La llegada de Hezonja a los Cavaliers se confirma después de que LeBron James, que era objetivo de Cleveland, anunciara el pasado viernes su fichaje por los Philadelphia 76ers.

En los Cavaliers, Hezonja estará a las órdenes del técnico Kenny Atkinson, que tiene nacionalidad española, y compartirá vestuario con figuras como Donovan Mitchell o James Harden.

Las especulaciones sobre una posible salida de Hezonja este verano se remontan al mes de febrero, cuando el croata cambió de agencia de representación y se puso en manos del serbio Misko Raznatovic, de BeoBasket, uno de los agentes más influyentes en el baloncesto continental.