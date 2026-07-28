El pívot Willy Hernagómez, fichaje estelar para el Unicaja por una temporada

Hernagómez tiene 32 años, mide 2.10 metros y llega al conjunto malagueño tras una dilatada carrera en la NBA y en la Euroliga, además de ser internacional con la selección española.

El pívot madrileño sobresale por ser un jugador con una gran capacidad para jugar cerca del aro, notable juego de pies y reseñable habilidad para finalizar con ambas manos, y a ello une un gran instinto reboteador, capacidad para generar ventajas en el poste bajo y una buena visión de juego para asistir desde la pintura.

Formado en la cantera del Real Madrid, debutó con el filial blanco antes de continuar su progresión en el Baloncesto Sevilla durante las temporadas 2013-14 y 2014-15, donde se consolidó como una de las grandes promesas del baloncesto nacional.

Su excelente rendimiento propició su regreso al Real Madrid en la campaña 2015-16, temporada en la que conquistó la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Copa FIBA Intercontinental.

En 2016 dio el salto a la NBA tras haber sido elegido previamente en segunda ronda del Draft 2015 por Philadelphia 76ers, aunque sus derechos fueron traspasados a los New York Knicks.

Durante ocho temporadas compitió en la mejor Liga del mundo defendiendo las camisetas de New York Knicks (2016-febrero 2018), Charlotte Hornets (febrero 2018-noviembre 2020) y New Orleans Pelicans (noviembre 2020-2023), acumulando 344 partidos en la competición y dejando muestras de su calidad como uno de los interiores europeos más resolutivos al promediar 7,3 puntos y 5,8 rebotes.

Su brillante temporada de debut le valió un puesto en el Mejor Quinteto de Rookies de la NBA (NBA All-Rookie First Team) en 2017.

En el verano de 2023 regresó al baloncesto europeo para incorporarse al Barça, donde volvió a competir en la Liga Endesa y la Euroliga, firmando la pasada temporada 7,7 puntos (65,2% en tiros de 2), 3,9 rebotes en apenas 14 minutos de juego en Liga Endesa, mientras que en la Euroliga promedió 5,6 puntos y 3,8 rebotes en 13 minutos.

Con la selección española ha conquistado la Copa del Mundo de 2019, los campeonatos de Europa de 2015 y 2022, logrando además el premio al mejor jugador del Europeo 2022 (promediando 17,2 puntos, 6,9 rebotes y una asistencia), así como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el bronce en el Campeonato de Europa 2017.