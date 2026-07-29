María Conde brilla con 20 puntos y 10 rebotes, su mejor noche en la WNBA

Las Tempo cayeron por 100-93 frente a las Minnesota Lynx, actuales líderes de la WNBA, en el Target Center de Minneapolis.

Conde, que fue titular en el equipo de Sandy Brondello, también aportó una asistencia y un robo, además de los 20 puntos y 10 rebotes. La madrileña firmó un 7 de 16 en tiros de campo (43,8 %), incluido un 4 de 9 en triples (44,4 %).

Con sus 20 puntos, superó su anterior marca de 19 que consiguió en junio en un partido contra las Connecticut Sun, además de sumar su primer doble-doble desde que aterrizó en la liga a inicio de temporada.

La máxima anotadora de Toronto fue Marina Mabrey con 25 puntos, mientras que Laura Juskaite aportó 18.

Para las Lynx, la 'rookie' Olivia Miles lideró al equipo con 24 puntos, Kayla McBride aportó 18 y Napheesa Collier, de vuelta tras una larga lesión, terminó con 15.

Las Tempo, con un balance de 10-17 en su temporada de debut en la WNBA, ocupan la undécima posición de la clasificación, fuera de los ocho puestos de 'playoff'.