Básquetbol
29 de julio de 2026 a la - 07:15

Nuevo formato, nuevos clubes y 224 partidos en la temporada regular para el próximo curso

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Barcelona, 29 jul (EFE).- La próxima temporada de la Eurocopa de baloncesto reunirá a nuevos equipos, con un nuevo formato y 224 partidos de temporada regular, según anunció este miércoles la Euroliga, organizadora de la competición.

Por EFE

Los 32 equipos participantes competirán en cuatro grupos de ocho durante la temporada regular, en el formato de todos contra todos. Los cuatro primeros avanzarán a la fase final. Las eliminatorias se desarrollarán en octavos, cuartos de final, semifinales y final, con todas las series al mejor de tres partidos.

La competición regular dará inicio el 29 de septiembre y se prolongará hasta el 13 de enero. La fase final podría agregar hasta 45 partidos más a los 224 de la primera fase.

Los octavos de final están programados entre el 2 de febrero y el 12 de febrero; los cuartos de final darán comienzo el 9 de marzo y concluirán como muy tarde el 19 de marzo. Las fechas para las semifinales son entre el 31 de marzo y el 9 de abril, mientras que las fechas de la final con 21 y 27 de abril y el 30 de abril, en el caso de que sea necesario.

El primer partido del curso medirá al Riga Zelli con el Baglietto Derthona Tortona, dos debutantes en la competición que jugarán en el grupo A junto con el Rostock Seawolves, el Hapoel Jerusalén, Le Mans, Aris Salónica, Cedevita Olimpia Liubliana y el Recoletas Salud San Pablo Burgos.

En el grupo B, el La Laguna Tenerife debutará ante el Turk Telekom Ankara, mientras que en el D, el PAOK Salónica, de regreso a la competición después de una década, abrirá la competición en casa ante el Kids&Us Manresa.