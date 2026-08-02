Las Lynx sella su décima victoria seguida y siguen volando junto a las Dream

Las Lynx doblegaron 108-100 a las Indiana Fever pese a los 37 puntos de Kelsey Mitchell y al doble doble de 19 puntos y diez asistencias de Caitlin Clark.

Olivia Miles (28 puntos) y Courtney Williams (27) fueron las mejores de las Lynx, que tienen un balance de 25-6 y están por delante de Las Vegas y de unas Golden State Valkyries que ganaron este domingo por 96-79 a las Toronto Tempo.

La española María Conde metió diez puntos, capturó cinco rebotes y repartió cinco asistencias.

En el Este, las Dream mandan con un balance de 18-10, por delante de las Fever (19-11).

La temporada regular de la WNBA se disputa hasta el 24 de septiembre, antes del arranque de los 'playoffs'.