El Asisa Joventut refuerza el perímetro con el base estadounidense Boogie Ellis

Ellis, de 1,88 metros y 25 años, llega a Badalona procedente del Dubai Basketball de la Euroliga, tras una temporada convulsa en la que estuvo en hasta tres equipos, y con una lesión de por medio que lo dejó tres meses fuera de las pistas.

Empezó la pasada temporada en el Alba Berlín, y tras seis partidos con un rendimiento excelente (13,3 puntos y 3,3 asistencias por encuentro), lo fichó el conjunto emiratí para su proyecto en la máxima competición europea de baloncesto.

En el Dubai Basketball empezó con buen pie, con partidos muy importantes en Euroliga como los que hizo ante el Valencia Basket (18 puntos y 3 asistencias) o el Panathinaikos (15 puntos y 3 rebotes).

Una lesión en los isquiotibiales le apartó del equipo tres meses, y una vez recuperado, el equipo emiratí decidió cederlo hasta final de temporada al Galatasaray turco, dónde apenas tuvo minutos.

En Badalona, esperanzados con el buen nivel mostrado antes de la lesión tanto en Berlín como en Dubai, esperan que sea un jugador que aporte desequilibrio en la penetración y anotación exterior, además de agresividad defensiva.

Con este fichaje, sólo queda una pieza para cerrar la plantilla que dirigirá la próxima temporada Dani Miret. Se espera que sea el ala-pívot danés Dane Erikstrup, que llegaría cedido procedente del propio Dubai, en una operación que forma parte del acuerdo de cesión por Yannick Kraag anunciado este miércoles, según informaron a EFE fuentes del club verdinegro.