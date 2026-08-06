El base Damion Baugh nuevo jugador de Kosner Baskonia para dos temporadas

El director de juego, de 25 años, llega a Vitoria tras su paso por el baloncesto estadounidense. Baugh se formó en la Universidad de Memphis donde disputó dos temporadas con los Tigers antes de dar el salto al baloncesto profesional.
En 2024 debutó en la NBA con Charlotte Hornets. A lo largo de su trayectoria también pasó por la Basketball Africa League (BAL) con Al Ahly, donde firmó el primer triple-doble de la historia de la competición, 11 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias y estableció el récord de asistencias en un partido con 18.
La pasada temporada formó parte de los Valley Suns, equipo de la G League, donde disputó 34 encuentros y promedió 22,4 puntos, 5,9 rebotes, 8 asistencias y 2,1 robos por partido.
Kosner Baskonia incorpora a un jugador con buen físico a la dirección de juego, que compartirá con Kobi Simmons y Matteo Spagnolo.