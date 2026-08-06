Mario Hezonja se despide con una carta tras su salida del Real Madrid rumbo a la NBA

El croata, que aunque tenía contrato en el Real Madrid hasta 2029 contaba con una cláusula de salida a la NBA de unos 850.000 euros ejecutable hasta el 20 de julio, compró su libertad con la intención de firmar un nuevo contrato con la franquicia estadounidense.

Inicialmente, se habló de problemas debido a un posible incumplimiento de los plazos de pago, pero el pasado 31 de julio se oficializó su la salida de la disciplina blanca, por lo que el alero regresará a la NBA con un contrato de un año y 2,8 millones de dólares.

"Ha llegado ese momento que pensé que nunca llegaría: irme del Real Madrid, irme de mi casa. Una decisión que no nace de la falta de vuestro cariño ni de las ganas de seguir luchando por este escudo, sino de circunstancias que me han llevado a tomar otro camino", explicó en su mensaje de despedida.

En una carta publicada en sus cuentas de redes sociales, el croata destacó, entre otras cosas, haber conseguido algo "muy difícil" y que llevará consigo con "el máximo respeto y cariño" el resto de su vida: "la conexión con los Madridistas (sic)".

Además, confesó que en el Real Madrid le enseñaron lo que significa la cercanía de un club "que se vive como una familia".

"Me habéis convertido en un verdadero ganador. La unión entre mi mentalidad, mi carácter, mi personalidad y mi espíritu competitivo con el ADN del Real Madrid es, sin duda, una de las mejores cosas que me han pasado en la vida", afirmó.

Hezonja cuenta con experiencia en la liga norteamericana, ya que fue elegido en la quinta posición del 'draft' de 2015 por los Orlando Magic y en sus cinco temporadas en la liga también vistió la camiseta de los New York Knicks y los Portland Trail Blazers.

Tras su paso por Estados Unidos, el croata jugó para el Panathinaikos y el UNICS Kazán antes de fichar por el Real Madrid en 2022, con el que se proclamó campeón de la Euroliga en su primera temporada y cuya etapa toca ahora a su fin.

Hezonja recordó a los responsables del club "por estos años tan bonitos" y, en particular, se mostró "eternamente agradecido" a la figura de Juan Carlos Sánchez por la gestión de su contrato para que pudiera perseguir su "sueño de jugar en la NBA".

Las especulaciones sobre una posible salida de Hezonja este verano se remontan a febrero, cuando el croata cambió de agencia de representación y se puso en manos del serbio Misko Raznatovic, de BeoBasket, uno de los agentes más influyentes en el baloncesto continental.

Diversas informaciones apuntan a que la intención del jugador es acudir a la NBA como puente para volver de manera libre a la Euroliga y negociar un nuevo contrato con cualquier otro equipo de la liga sin ataduras, con el Dubai Basketball como destino predilecto.