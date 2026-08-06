Shengelia abona su cláusula de la salida del Barça y ficha por el Dubai de Xavi Pascual

El internacional georgiano, de 34 años, recaló el pasado verano en el Palau Blaugrana procedente del Virtus Bolonia italiano con un contrato de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, y fue uno de los mejores jugadores del conjunto catalán la pasada campaña.

Shengelia fue el mejor valorado del Barça en la Liga Endesa (13,8 créditos, con una media de 11,2 puntos y 4 rebotes) y en la Euroliga (15,4 créditos, con una media de 12,4 puntos y 4,6 rebotes), pero más allá de los números, el ala-pívot destacó por su regularidad y liderazgo en otro año aciago para el Barça, el tercero sin títulos.

Este rendimiento valió al georgiano para acordar en primavera una renovación con el Barça por una temporada más, hasta 2029, reforzando su papel como uno de los puntales del equipo, algo que el club no llegó oficializar públicamente.

Sin embargo, el anuncio del entrenador Xavi Pascual de abandonar el Barça, abonando también la cláusula de rescisión para poner rumbo a Dubai, fue determinante en la decisión de Shengelia de unirse a un proyecto que ha incrementado el presupuesto y se ha reforzado este verano con piezas de primer nivel para aspirar a ganar la Euroliga.

Las dudas del georgiano se acrecentaron al frustrarse algunos fichajes que el club catalán tenía perfilados, como el alero Luwawu-Cabarrot -ahora en el Real Madrid-, o directamente cerrados, como el pívot Moses Wright, que finalmente recaló en el Armani Milan.

Tampoco ayudó, según deslizan fuentes del club catalán, el hecho de que Shengelia comparta agencia de representación no sólo con estos dos jugadores, sino también con Pascual y el técnico Paolo Galbiati, deseado por el Barça pero descartado por las pretensiones económicas del Baskonia.

El Barça, por su parte, trató de convencer al jugador, pero hacía semanas que su marcha se daba por sentada y, después de su indeseada salida, ve reforzada la necesidad de apuntalar el juego interior, que actualmente cuenta con los ala-pívots Olivier Nkamhoua y Tosan Evbuomwan, y los pívots Josh Nebo y Olek Balcerowski.

El base Juan Núñez, los escoltas Kevin Punter y Darío Brizuela, y el alero Joel Parra son los únicos supervivientes del curso anterior en el nuevo proyecto dirigido por Aleksander Sekulic, que completan los bases Umoja Gibson y Justin Robinson, y los aleros Agustín Ubal, Stanley Umude y Tyrese Martin.