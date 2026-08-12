Valencia-Ilerna Lleida y Real Madrid-Unicaja en la primera jornada de la Liga española

La temporada liguera comenzará a las 18.00 horas (16.00 GMT) del sábado 26 con el partido Surne Bilbao Kids&Us Manresa, y a continuación se jugarán los encuentros MoraBanc Andorra-Monbus Obradoiro y Barça-Leyma Coruña.

El conjunto barcelonista y el valenciano, que disputaron la final de la campaña 2025/26 se reencontrarán en el Palau en la tercera jornada, a las 19.00 del domingo 11 de octubre, mientras que el primer clásico se disputará también en la Ciudad Condal a las 21.00 del 27 de diciembre como cierre de la decimocuarta jornada y la vuelta en el Movistar Arena será en la vigésima sexta, a las 19.00 del 28 de marzo de 2027.

La competición oficial española se iniciará con la Supercopa Endesa los días 19 y 20 de septiembre, con la participación de Asisa Joventut, Kosner Baskonia, Valencia y Barça.

La jornada 17, que fija el final de la primera vuelta y la configuración de la Copa del Rey, se disputará el fin de semana del 9 y 10 de enero, en tanto que la primera fase de la Liga acabará entre el 21 y el 23 de mayo.

En esa última jornada, el Real Madrid visitará al MoraBanc Andorra, el Barça recibirá al FIATC Girona y el Valencia jugará en la pista del UCAM Murcia, entre otros encuentros.

12.30 Recoletas Salud San Pablo Burgos - Kosner Baskonia

13.00 La Laguna Tenerife - Casademont Zaragoza

- Última jornada (21 de mayo de 2027):

La Laguna Tenerife - Recoletas San Pablo Burgos

Casademont Zaragoza - Monbus Obradoiro.