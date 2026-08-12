Palmeiras vs. Cerro Porteño, tercera pulseada del año

Esta esta la tercera pulseada del año entre Palmeiras y Cerro Porteño, que coincidieron en la fase de grupos y que ahora pugnan por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

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El 29 de abril se produjo un empate de 1-1 en La Nueva Olla, con goles de de Jhon Arias para el Verdão y del portero Carlos Miguel, en contra, tras un remate de Juan Manuel Iturbe. Si este resultado era considerado positivo para el Ciclón, lo que vendría después era aún más sorprendente, considerando el historial de ambos clubes.

El 20 de mayo, los azulgranas se impusieron por 1-0 en la capital paulista, mediante la conversión de Pablo Vegetti. Hasta ese momento, el escenario verde con pista de césped sintético aún se denominaba Allianz Parque, que ahora se llama Nubank Parque, también por cuestiones comerciales.

En el balance de enfrentamientos en el mayor torneo de la Conmebol, el más ganador del Brasileirão lleva 10 victorias contra 3 de “la mitad más uno”, con 5 empates.

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A este choque, el representante paraguayo llega tambaleante, al igual que su técnico Ariel Holan, por las tres caídas sufridas en cuatro presentaciones en el torneo Clausura.

Cerro Porteño tiene la misión de dejar bien abierta la llave con vistas a la revancha del próximo miércoles, en La Nueva Olla, a las 19:00.

El clasificado de esta llave de octavos lidiará en cuartos con Liga Deportiva Universitaria de Quito o Mirassol.