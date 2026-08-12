Hallan fusil que habría sido utilizado en el violento ataque a tiros en Tavaí

Agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Caazapá hallaron este martes un fusil calibre 7,62 mm que habría sido utilizado en el violento ataque registrado el pasado sábado en Tavaí. El enfrentamiento dejó dos fallecidos y cuatro heridos.

El arma fue localizada alrededor de las 19:00, en la zona periférica del barrio San Roque, sobre la ruta que une con la compañía Tava Porã, según el informe policial.

Se trata de un fusil de color negro, con culata táctica plegable, que presenta la inscripción visible “UAS-1 FAB DEFENSE PAT PEND”. El arma tenía colocado un cargador con cartuchos vivos sin percutir.

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Dos motociclistas huyeron de un control

El hallazgo se produjo luego de que agentes de la Comisaría 5ª de Tavaí y efectivos de dependencias aledañas realizaran controles de vehículos y personas en la zona.

Durante el procedimiento, dos hombres que circulaban en una motocicleta habrían realizado una maniobra en “U” al percatarse de la presencia policial y emprendieron nuevamente la marcha en dirección a la compañía Castor Cue.

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Los agentes iniciaron el seguimiento de los sospechosos. Durante la huida, los ocupantes de la motocicleta arrojaron una bolsa arpillera blanca al costado de la ruta, entre unos pastizales.

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El arma quedó bajo custodia policial

Los intervinientes verificaron posteriormente la bolsa y encontraron en su interior el fusil con su respectivo cargador. El arma quedó incautada y se aguarda la presencia de personal de Criminalística de la División Caazapá para realizar las diligencias correspondientes.

El hallazgo ya fue comunicado al Ministerio Público, que deberá determinar si el arma está vinculada con el enfrentamiento ocurrido el sábado y establecer quiénes la utilizaron.

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Ataque dejó dos muertos

El violento episodio ocurrió el 8 de agosto, alrededor de las 18:30, frente al lavadero “Saúl”, ubicado en el barrio San Roque de Tavaí, a unos 500 metros de la rotonda principal de la localidad.

De acuerdo con los antecedentes policiales, un grupo de personas se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas al costado de un automóvil cuando fue interceptado por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta.

Los desconocidos abrieron fuego contra el grupo. Las víctimas respondieron a los tiros y se produjo un intenso intercambio de disparos en plena vía pública.

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Un atacante murió en el lugar

Como consecuencia del enfrentamiento, falleció Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años. También murió uno de los presuntos atacantes, identificado como Julio César Ortega Servián, de 26 años.

Además, otras cuatro personas resultaron heridas durante la balacera y fueron trasladadas para recibir atención médica.

La Policía maneja como principal hipótesis que el ataque habría sido un hecho de sicariato relacionado con una disputa entre grupos criminales.

Los investigadores sospechan que el ataque estaría relacionado con un enfrentamiento entre estructuras vinculadas a Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, y Julio César Sanabria Torales, alias “Julito”.