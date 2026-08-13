Muere a los 87 años Carlos 'Mosquito' Massoni, campeón mundial de baloncesto con Brasil

"La CBB lamenta la pérdida irreparable de un héroe del baloncesto brasileño (...) Su historia y su legado son eternos, y harán eco en las generaciones de futuros baloncestistas", señaló la entidad en un comunicado.

Nacido en la capital paulista, 'Mosquito' dio sus primeros pasos como profesional en el Palmeiras y fue una figura reconocida de la época dorada del baloncesto sudamericano.

Vistiendo la camiseta de la selección brasileña, tocó la gloria al coronarse campeón del mundo en la edición disputada en Río de Janeiro en 1963.

Además, fue una pieza clave para que Brasil se colgara las medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y Tokio 1964.

Su palmarés internacional incluye también una medalla de plata (1970) y una de bronce (1967) en Copas del Mundo, así como tres preseas en los Juegos Panamericanos: oro en Cali 1971, plata en São Paulo 1963 y bronce en Chicago 1959.

Posteriormente, militó durante más de una década en el club Sírio, tuvo un paso por la Portuguesa y concluyó su carrera deportiva defendiendo los colores del São Caetano.

Reconocido sobre la pista por ser un especialista tanto en la creación de juego como en las penetraciones a canasta, Massoni se licenció en Educación Física y ejerció como entrenador y profesor tras retirarse del deporte activo.

Su última gran aparición pública ligada al deporte tuvo lugar en 2023, cuando participó junto a su familia y antiguos compañeros de cancha en una gala organizada por la CBB para conmemorar el 60 aniversario del histórico campeonato mundial de 1963.