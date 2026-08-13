Caaguaceño cuenta su historia como jardinero de “Spider-Man” en España

“Cuando eres jardinero en España, pero tienes clases particulares de cómo trepar muros de un maestro en eso. Un gran ídolo del cine mundial y al lado un tal ‘Peter Parker’”, fue lo que publicó el caaguaceño Richard Alfredo Aguilar Delgado en su cuenta de Facebook.

Su escrito iba acompañado de una fotografía suya con el actor estadounidense Tobey Maguire, quien es mundialmente conocido por su papel del joven Peter Parker en las películas de Spider-Man (1,2 y 3) dirigidas por Sam Raimi.

Al respecto, el compatriota detalló que la imagen fue captada en Ibiza, España, donde se encuentra trabajando como jardinero en una “finca enorme” que, además de Maguire, también frecuentarían otras celebridades como Leonardo DiCaprio, según detalló.

“Como la historia de muchos, ¿no? Buscando un futuro mejor. Hace 10 meses que me casé y vine con mi esposa. Estoy trabajando acá en una hermosa casa; estamos como jardineros tres paraguayos y las personas encargadas de la casa también son paraguayas", comentó sobre su viaje.

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“Es algo extraordinario”

Si bien confirmó que se trata de una “casa de visita” que probablemente las celebridades alquilan por temporadas, aseguró que además de la fotografía, también pudo conseguir un autógrafo de Maguire y compartir unas palabras.

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Por otra parte, con DiCaprio no tuvo la misma suerte más allá del saludo, ya que se habría avisado al compatriota que él aparentemente tiene una mayor “restricción” en su imagen.

“Tendrán su manera de alquilar; estuvimos con ellos como 15 días, como jardineros y limpiando. Ellos tomando un café, jugando póker; es algo extraordinario, no se puede imaginar”, comentó.

Finalmente, aseguró que “son personas humildes” que interactúan con ellos, aunque mediante esto, ahora a sus 36 años, sostiene que se “dio cuenta” de la importancia de hablar inglés. “Si vos no manejás inglés es difícil; pero ellos te saludan, no hay ningún problema con eso. Es un placer estar acá, pero luchando siempre por nuestros sueños”, concluyó en su contacto con NPY.

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