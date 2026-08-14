El Real Madrid ficha al escolta ucraniano Max Shulga hasta 2028

El jugador de 24 años fue seleccionado con el número 57 del 'draft' de la NBA en 2025, y computa como jugador de formación local en las competiciones españolas tras pasar varios años en el baloncesto español en categoría base.

"El Real Madrid y Max Shulga han alcanzado un acuerdo por el que el escolta, procedente de los Boston Celtics, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028", comunicó el club.

El jugador es hijo de Boris Shulga, árbitro internacional de baloncesto en competiciones como la Euroliga o la Eurocopa, y llegó a León con 11 años, por intermediación del también árbitro Vicente Bultó, para incorporarse a la cantera del Colegio Leonés.

Allí pasó cinco años, de 2014 hasta 2019, y llegó a formar parte de la selección infantil autonómica de Castilla y León que disputó el Campeonato de España de la categoría en 2015.

Con 14 años se trasladó a Madrid para jugar en el Torrelodones. Sus grandes actuaciones le llevaron a continuar con su formación en los Estados Unidos de la mano de Utah State, de la NCAA, liga universitaria.

Allí estuvo tres años. Para completar su ciclo universitario, en su cuarto y quinto año, se marchó a la Virginia Commonwealth University, donde desplegó sus mejores temporadas a nivel individual.

De ser un jugador de perfil más tirador, Shulga, de 1,95 metros de altura, vio más minutos desde el puesto de base, consolidándose como un exterior con gran capacidad de juego, y promediando 14,5 puntos, 5,2 rebotes y 3,8 asistencias en sus dos últimos cursos en la NCAA.

Fue elegido en la segunda ronda del 'Draft' del año pasado por los Orlando Magic, que traspasaron esa misma noche sus derechos a los Boston Celtics, equipo del español Hugo González, formado, precisamente, en la cantera del Real Madrid.

Pese a solo disputar 11 encuentros oficiales con la franquicia de el trébol, sí que fue parte importante de su equipo filial, los Maine Celtics, en la G-League, con unos guarismos de 15,7 puntos, 4,4 rebotes y 6,7 asistencias en 26 partidos.

Shulga se convierte así en la cuarta incorporación del verano del Real Madrid, después de las llegadas de Timothé Luwawu-Cabarrot, Mikeal Jantunen y Jaime Pradilla. Sin embargo, se espera que el club oficialice también en los próximos días a Olivier Sarr y Damian Jones.

El ucraniano computará como 'cupo' para la Liga Endesa y Copa del Rey esta campaña, por lo que flexibilizará las convocatorias del entrenador, Pedro Martínez.