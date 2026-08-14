Gerente de la selección dominicana: "Posiblemente, Lester Quiñones está firmado en España"

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista en el canal de Youtube 'Cancha Entera', en el que se comentaron las diferentes situaciones de los jugadores que pueden conformar el equipo nacional.

"Lester Quiñones también quiere regresar a la selección. Tengo entendido que posiblemente esté firmado en España", dijo Páez.

El futuro del escolta, integrante de los Osceola Magic de la G-League, la liga de desarrollo estadounidense, podría estar ligado al Real Madrid, en un supuesto interés desvelado hace semanas por el periodista Chema de Lucas.

Además, varias informaciones apuntan a que el equipo de Pedro Martínez estaría buscando un exterior de perfil anotador, el cual cumple Quiñones.

En 150 partidos entre 2022 y 2026 en la liga de desarrollo, el escolta ha promediado 21.7 puntos, 6 rebotes, 3.7 asistencias y un 37% en triples.

"Según mis informaciones, posiblemente él esté en España y esto es bueno para nosotros porque así él puede estar en las ventanas", agregó Páez.

Quiñones, de 25 años y 1,93 metros de altura, nació en Brentwood, Nueva York, de madre dominicana y padre puertorriqueño, el jugador decidió vestir los colores de la selección de República Dominicana, con la que disputó el Mundial de 2023.

Recientemente, jugó la liga de verano con los Orlando Magic en busca de un contrato en la NBA, y tuvo una destacada actuación ante los Portland Trail Blazers al firmar 30 puntos y 8 rebotes.