Jeanie Buss se rebela contra la venta familiar de los Lakers

Si la operación anunciada este lunes se concreta, Buss debería dejar su cargo de gobernadora pese a que, hace un año, cuando su familia vendió el control mayoritario a Mark Walter, firmó un acuerdo para mantenerse en el puesto durante cinco años.

Apenas un año después, Walter transfirió a Kushner e Iger su participación por una valoración de 12.500 millones de dólares, récord absoluto en el deporte estadounidense.

Tras esa segunda venta, una mayoría de los seis hermanos herederos de Jerry Buss, histórico propietario de los Lakers desde 1979, aprobaron vender a Kushner e Iger el resto de sus acciones.

Sin embargo, los abogados de Jeanie Buss indicaron en una carta obtenida por The Athletic que esa decisión debe considerarse nula porque constituiría "un incumplimiento de la confianza y del deber fiduciario" que situaría a los hermanos "en desacato del tribunal".

La carta menciona un fallo judicial de 2017 que indica que los hermanos beneficiarios del testamento Buss deben actuar con el objetivo de que Jeanie siga como propietaria con control de los Lakers.

"La orden y sus efectos mantienen plena vigencia", dijeron estos abogados, abriendo una batalla legal interna entre los hermanos y también con la nueva propiedad sobre el rol de Jeanie Buss en el futuro inmediato de los Lakers.