México va de menos a más para vencer a Filipinas en el Preclasificatorio olímpico

México ganó con parciales de 16-22, 9-15, 15-10, 21-11.

Dominadas en la primera mitad, en la que las asiáticas mostraron un buen rendimiento debajo del aro, las mexicanas llegaron al cierre del segundo cuarto con una desventaja de 25-37. Descontaron cinco puntos al ganar el tercer parcial por 15-10, pero fue en el cuarto en el que aseguraron la victoria al ganar por 21-11.

A seis minutos del final, las filipinas llevan ventaja de 10 puntos, sin embargo, bajaron el rendimiento a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar; perdieron balones, estuvieron erráticas en el ataque y por ahí se les fue el triunfo.

Mayra Gil anotó dos puntos para empatar 57-57, a 2:11 del cierre; y Hazel Ramírez sumó dos puntos decisivos para poner la pizarra 59-47, a 1:09 minutos.

Jack Animan erró un tiro libre en los finales y dejó ir la oportunidad del empate, después de lo cual Anisa Jeffrey anotó un tiro libre para confirmar la victoria de su equipo.

Jefrrey lideró a las mexicanas con 17 puntos y 10 rebotes, en tanto Vanessa de Jesús encabezó a las filipinas, con 15 unidades.

La victoria de México fue la única de un equipo latinoamericano en el inicio del campeonato, después de que Sudán del Sur, cuadragésimo segundo del ránking mundial, venció por 63-61 a Brasil; y Nueva Zelanda derrotó por 57-35 a Argentina.

Adut Bugat hizo 25 puntos con 22 rebotes para comandar a las sudanesas, y Aaliyah Guyton, con 20 fue la mejor de Brasil, que lamentó la ausencia de dos de sus principales jugadoras, Kamila Cardoso, quien juega en el Chicago Sky de la WNBA; y Damiria Dantas, lesionada.

Ella Jade Brown y Emilia Shearer guiaron a las neocelandesas a un cómodo triunfo ante un cuadro argentino superado de principio a fin.

En el otro encuentro, Canadá, liderado por Kayla Alexander, le ganó por 72-57 a Senegal.

Después de la primera fecha, Nueva Zelanda y Sudán del Sur encabezan el grupo A, delante de Brasil y Argentina. En el B Canadá y México van primeros, seguidos por Filipinas y Senegal.

El torneo dará una plaza, al ganador de la final, para participar en el Preolímpico rumbo a los Juegos de Los Angeles 2028.

Este martes Sudán enfrentará a Argentina y Nueva Zelanda a Brasil, en duelos del grupo A.