El alero estadounidense con pasaporte dominicano Justin Minaya, undécimo fichaje del Barça

El jugador, de 27 años y 1,96 metros, jugó la última temporada en los Osceola Magic de la G-League estadounidense, donde promedió 9,1 puntos y 4,1 rebotes por partido, y firma un contrato de dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, con el equipo azulgrana.

Formado en el baloncesto universitario estadounidense, Minaya no fue elegido en 2022 en el 'draft' de la NBA, pero sus buenas actuaciones en los Mexico City Capitanes de la G-League llamaron la atención en 2023 de los Portland Trail Blazers.

Con la franquicia de Oregon, disputó un total de 57 partidos entre 2022 y 2025, alternando participaciones con los Rip City Remix, el equipo afiliado a los Blazers que compite en la liga de desarrollo.

Hace un año, firmó por los Orlando Magic, entidad que lo cortó antes del inicio de la NBA, lo que lo obligó a jugar en el equipo de la entidad de Florida que compite en la G-League.

De esta manera, el renovado equipo de Aleksander Sekulic se asegura la incorporación de un jugador defensivo y atlético, con capacidad de salto para capturar rebotes y físico para defender a cualquier perfil exterior.

El jugador cuenta con pasaporte 'cotonú' por su nacionalidad dominicana, lo que le permitirá no ocupar plaza de extracomunitario en la Liga Endesa.

Minaya será la undécima incorporación del Barça para la temporada 2026-27 tras los bases Justin Robinson y Umoja Gibson; el escolta Agustín Ubal; los aleros Stanley Umude y Tyrese Martin; los ala-pívots Tosan Evbuomwan, Yoan Makoundou y Olivier Nkamhoua; y los pívots Olek Balcerowski y Josh Nebo.

Pese a la llegada del internacional dominicano, el club no descarta en un futuro reforzar la pintura con la incorporación de otro pívot, pero dependerá de los jugadores descartados por las franquicias de la NBA que ofrezca el mercado.