Australia, todo un reto para el estreno de Puerto Rico

El partido se disputará en el Max-Schmelling Halle de la capital germana (11.30 horas CET) y servirá, junto al Japón-Mali, para dar el pistoletazo de salida a la tercera participación consecutiva de Puerto Rico en una Copa del Mundo.

El equipo de Puerto Rico llega "con buen ritmo" al torneo, según explicó a EFE su jugadora estrella, Arella Guirantes, que señaló como objetivo "ganar" este primer duelo.

“Trataremos de salir ahí afuera, controlar lo que esté en nuestra mano y jugar con el orgullo que siempre mostramos en la pista”, comentó.

Enfrente, estará una Australia que ocupa el tercer puesto en el 'ranking' mundial de la FIBA, un equipo que, según Guirantes, “juega con mucha lucha, es muy duro y muy atlético” y ofrecerá “poco margen de error”.

La exterior isleña cree que la mayor arma de su equipo es “la esperanza” y es que la “fe” y la confianza en sí mismas ha llevado a las guerreras “muy lejos” en los últimos años.

“Tenemos que centrarnos en nosotras y hacer lo que sabemos hacer, este año tenemos un grupo muy muy especial”, añadió.

Bajo la dirección de la entrenadora de las Toronto Tempo, Sandy Brondello, la selección australiana llega a Berlín en pleno cambio generacional, forzado por la repentina ausencia de la mítica base Sami Whitcomb.

Jugadoras como Ezy Magbegor, Alex Fowler o Alanna Smith serán las encargadas de hacer que la ausencia de la capitana se note lo menos posible.

Por su parte, Puerto Rico tendrá de líder a la propia Guirantes, que viene a Berlín a defender el título de máxima anotadora que conquistó en el mundial de Sídney 2022.

“Intento no pensar mucho en el pasado, trataré de ser agresiva, como siempre, es quién soy como jugadora y es para lo que entreno”, indicó.

Se trata de un duelo con poca historia, ya que ambos equipos sólo se han visto las caras en dos ocasiones, en el Preolímpico y en los Juegos de Tokio 2020. En ambos casos la victoria cayó del lado de las ‘opals’.

La andadura de Puerto Rico en esta fase de grupos de la Copa del Mundo continuará el domingo con un duelo ante la campeona de Europa, la Bélgica de Emma Messeman (17.45 horas CET), y el lunes 7 con el choque ante Turquía (11.30 horas).