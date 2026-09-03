Los Cleveland Cavaliers eligen España para iniciar su pretemporada

Según anunció este jueves, la franquicia liderada por James Harden y Donovan Mitchell, que cuenta también este año con el exmadridista Mario Hezonja en su regreso a la liga estadounidense, estará seis días entrenándose en el municipio malagueño de Fuengirola (sur de España).

La concentración marcará el inicio oficial de la pretemporada de los Cavaliers para la temporada NBA 2026-2027, que arranca a finales de octubre.

“El 'training camp' es el momento en el que se construyen los cimientos de una temporada, y The Embassy ofrece a nuestros jugadores, entrenadores y personal un entorno excepcional para comenzar ese trabajo”, afirma Koby Altman, presidente de Operaciones de Baloncesto de los Cavaliers.

“También es una oportunidad fantástica para conocer de cerca la cultura y la pasión por el baloncesto que existen en España. Contar dentro de nuestra organización con José Calderón, que ha desempeñado un papel fundamental en su desarrollo, convierte esta oportunidad en algo especialmente único para nuestro equipo”, añade Altman, en referencia al papel de asesor que ejerce el campeón del mundo con España en 2006.

“Recibir a los Cavaliers es un enorme honor y un momento muy importante para todos los que formamos parte de nuestra organización”, afirma, por su parte, Manuel Escobar, CEO de The Embassy.

El programa de pretemporada de los ‘Cavs’ tendrá tres partidos: uno en casa frente a Boston Celtics el 8 de octubre, otro como local frente a Orlando Magic el 11 de octubre y de nuevo frente a Orlando, aunque como visitante, el 13 de octubre.

Situado en Fuengirola, las instalaciones de The Embassy están enfocadas en el baloncesto de alto rendimiento y concebidas para ofrecer a deportistas profesionales un entorno centrado en la preparación, la recuperación y la privacidad.

Las instalaciones fueron diseñadas por los campeones del mundo con España Berni Rodríguez y José Manuel Calderón y cuentan con 1.500 metros cuadrados de infraestructuras, con dos pistas con estándares FIBA y NBA, un gimnasio, zonas de rehabilitación y fisioterapia, tecnologías para el ‘scouting’ y para la preparación táctica.