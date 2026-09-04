70-54. Puerto Rico cae ante Australia en su estreno en la Copa del Mundo de Berlín

Australia hizo gala de su potencial colectivo con un inicio arrollador que obligó a Puerto Rico a ir a remolque (17-4). Un triple de Brianna Jones dio confianza a las boricuas (19-9) y con una canasta de Trinity San Antonio el primer cuarto se cerró por debajo de los diez puntos de diferencia (19-11).

Jones y San Antonio continuaron acertadas al comienzo del segundo periodo (19-16), pero Alana Smith volvió a poner tierra de por medio (26-16).

El conjunto isleño resistió cada vez que Australia amenazó con escaparse (29-23). Gracias a una defensa zonal y a los puntos de Imani McGee Stafford y Sofía Roma, las boricuas siguieron enganchadas al marcador al descanso (31-24).

Jerry Batista siguió apostando por la zona y dio sus frutos. Australia anotó a cuenta gotas mientras que las isleñas encontraron su momento más dulce del partido con dos triples de Zaida González y de San Antonio y una bandeja de Meléndez (35-32).

Puerto Rico llegó a forzar cuatro pérdidas de Australia en pocos minutos y Pamela Rosado y Arella Guirantes lo aprovecharon para plantar una nueva mínima (37-36). Cuando más cerca estuvo la remontada, las 'Opals' clavaron un parcial de 11-0 que fue un jarro de agua fría irremediable para el cuadro boricua (51-38).

Australia no bajó el listón durante el último asalto y, bajo el liderazgo de una Talbot que acabó la cita con 19 puntos, se fue distanciando en el marcador hasta llegar al definitivo 70-14.

Puerto Rico volverá a escena este domingo 6 de septiembre (17.45 CET) para medir fuerzas ante la campeona de Europa, la Bélgica de Emma Messeman.

70 – Australia: Melbourne (10), Talbot (19), Smith (10), Magbegor (11), Borlase (6) -inicial-, Sowah (-), Wilson (5), Reid (-), Aokuso (6), Fowler (-), Bourne (-), Bibby (3).

54 – Puerto Rico: Rosado (2), González (3), Guirantes (14), Solis (-), McGee Stafford (11) -inicial-, Meléndez (6), Jones (6), De León (-), Roma (1), San Antonio (11), Pagan (-), Benitez (-).

Árbitros: Carlos Peralta (Ecuador), Paulina Gajdosz (Polonia), Aline García (Uruguay).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos (grupo C) de la Copa del Mundo de Berlín disputado en el pabellón Max-Schmeling Halle.