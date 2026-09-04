83-53. España derriba el muro alemán en Berlín a base de triples

Las subcampeonas de Europa no se achantaron pese al empuje del público local, que rozó el lleno en el Berlín Arena y suman una importante victoria para liderar el Grupo A tras la primera jornada del Mundial.

El público alentaba a las suyas, tifo en la grada incluido, mientras España salía con todo. El partido comenzó intenso y a cada canasta española las locales respondían.

Pero ‘La Familia’ no se arrugó pese al ambiente y la pareja de bases sobre el parqué formada por Iyana y Cazorla dio ritmo a un conjunto de Miguel Méndez, que en apenas tres minutos de juego ya habían anotado las cinco titulares.

Además de un impresionante acierto inicial desde el triple (5 de 5 intentos) para situar el marcador 24-10.

El técnico alemán Olaf Lange respondió con un cambio de defensa a zona, pero España siguió anotando con penetraciones al aro. Parcial de 6-0, culminado con una bella asistencia de Iyana a Raquel Carrera (34-16).

España dominó en la primera mitad otro de los aspectos decisivos del duelo, el rebote, con unas imperiales Gustafson y Carrera, que contrarrestaban el factor diferencial de las germanas, que es la altura de sus interiores (Sabally 1,96 m., Gülich 1,95 m. o Geiselsöder 1,93 m.), . Al descanso, +26 para ‘La Familia’.

Pese a destellos intermitentes en ataque, las germanas no encontraban la forma de frenar el ataque español, que fiel a su estilo, brillaba imponiendo su filosofía de compartir el balón. Prueba de ello, numerosas jugadoras brillaron como Raquel Carrera (10 puntos, 10 rebotes), Awa Fam (17 puntos, 25 de valoración) o una inspirada María Conde desde la línea de tres (4 de 6 en la primera mitad).

Con la ventaja de 32 puntos en el marcador, el seleccionador Méndez aprovechó para dar descanso a sus jugadoras más importantes ya que, sin apenas tiempo para descansar, la selección se enfrentará mañana sábado a Mali (11:30 horas) y, posteriormente, el día 7 de septiembre cerrará la fase de grupos ante Japón.

Así, España logró una importante victoria ante el, teóricamente, rival más duro del grupo A en la jornada inaugural que alienta su panorama en el Campeonato del Mundo.

83 – España (24+26+15+18): Cazorla (7), Martín (x), Conde (13), Fam (17), Carrera (10) -quinteto inicial-, Buenavida (2), Ortiz (3), Pueyo (3), Ginzo (6), Torrens (-), Gustafson (7) y Flórez (3).

53 – Alemania (13+11+15+14): Peterson (7), Eichmeyer (2), Fiebich (13), Bühner (x), Geiselsöder (4) -quinteto inicial-, Bessoir (-), Bielfield (2), Daub (-), Gülich (8), Sabally (10), Sontag (-) y Wilke (3).

Árbitros: Johnny Batista (Puerto Rico), Martin Vulic (Croacia) y Waseem Husainy (Canadá).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Copa del Mundo disputado en el Berlín Arena (Alemania).