94-61. Un rodillo llamado Estados Unidos

El ‘Team USA’, que lleva sin perder un encuentro en un Mundial desde 2006, demostró que es el favorito en la pista y también en la grada, con un pabellón Max-Schmeling-Halle que se volcó para apoyar a las estrellas norteamericanas.

La entrenadora estadounidense Kara Lawson apostó de inicio por sus jugadoras más experimentadas. Precisamente, así llegó la primera canasta del encuentro, tras un contraataque dirigido por Chelsea Gray y rematado por Napheesa Collier.

Durante los primeros compases destacaron los duelos en la pintura. Primero, entre Breanna Stewart y Han Xu, compañeras en New York Liberty; y después, a la debutante Alliyah Boston le tocó bailar en defensa con la enorme Zhang Ziyu, la jugadora más alta de la historia del torneo con sus 2,20. Las estadounidenses plantearon una defensa con ayudas permanentes para evitar que recibiera el balón.

Estados Unidos empezó a despegarse en el marcador con tres triples consecutivos que obligaban al seleccionador chino, Luming Gong, a parar el partido (20-9).

Los jóvenes talentos Caitlin Clark y Paige Bueckers, que debutaron con EE.UU. en competición oficial, saltaron a la cancha mediado el primer período con una estruendosa ovación por parte del público.

El conjunto chino no pudo contar con una de sus mejores jugadoras, la pívot Li Yueru, que no participará en el Mundial porque se extravió su pasaporte.

En su ausencia, la pívot Han Xu aprovechaba sus 2,05 para protagonizar una de las mejores jugadas del encuentro, un espectacular tapón a Angel Reese.

Al inicio del segundo cuarto, China aumentó la intensidad defensa y, en ataque, comenzó con un parcial 0-8, pero las vigentes campeonas, comandadas por una incisiva Jackie Young y el acierto de Rhyne Howard, 10 y 11 puntos respectivamente en la primera mitad, ampliaron la ventaja al descanso (47-29).

Los tímidos arreones chinos eran contenidos por una sólida EE.UU., y una gran defensa de Aliyah Boston, que protagonizó de forma consecutiva un robo, un tapón y un triple que encendió a la grada.

Un parcial de 10-2 en los minutos certificaba el partido para las vigentes campeonas en los minutos finales del tercer cuarto.

Kara Lawson aprovechó la amplia ventaja en el luminoso para dar minutos a las jóvenes, que dieron un auténtico espectáculo, como con dos triples consecutivos de Clark, y en ningún momento despegaron el pie del acelerador para cerrar la contundente victoria de las grandes favoritas en esta Copa del Mundo.

Estados Unidos se enfrentará a Italia el sábado (20:45 CET/18:45 GMT) y cerrará la fase de grupos ante la República Checa el lunes 7 de septiembre en el mismo horario.

94 – Estados Unidos (27+22+21+24): Young (12), Gray (5), Copper (5), Stewart (7), Collier (4) -quinteto inicial-, Bueckers (14), Citron (2), Howard (14), Iriafen (5), Clark (14), Boston (7) y Reese (5).

61 – China (14+15+13+19): Manman Zhang (7), Yang (4), Luo (13), Han (11), Mingling Chen (2) -quinteto inicial-, Li (4), Tang (2), Yujie Chen (5), Ziyu Zhang (13), Sun (-) y Jia (-).

Árbitros: Ariadna Chueca (España), Ruben Woolcock (Australia), Mihkel Männiste (Estonia). Sin eliminadas.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Copa del Mundo disputado en el pabellón Max-Schmeling-Halle (Berlín).