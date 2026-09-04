El británico Tosan Evbuomwan se perderá la Supercopa de España por lesión

Evbuomwan se lesionó durante la ventana de selecciones con el equipo británico y por lo tanto no podrá incorporarse a la pretemporada que el equipo de Aleksander Sekulic desarrolla en Andorra.
En su comunicado, el Barça ha informado que el británico seguirá un tratamiento de rehabilitación y que será reevaluado en tres semanas.
Evbuomwan tampoco llegará a tiempo para disputar la Lliga Catalana, en la que el Barça se medirá con el MoraBanc Andorra el 10 de septiembre y al día siguiente con el Kids&Us Manresa.
El equipo azulgrana realizó este viernes una actividad grupal en el circuito Andorra-Pas de la Casa, en la que los jugadores y el cuerpo técnico mostraron sus habilidades en la conducción de karts.