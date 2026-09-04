El británico Tosan Evbuomwan se perderá la Supercopa de España por lesión

Barcelona, 4 sep (EFE).- El ala pívot británico del Barça Tosan Evbuomwan será baja para la próxima Supercopa de España, que se iniciará dentro de quince días en Badalona, al sufrir una subluxación en el hombre que le mantendrá, al menos, tres semanas de baja, según ha anunciado la entidad azulgrana.