Estados Unidos, Francia y España arrancan con claras victorias en Berlín

La vigente campeona, Estados Unidos, superó sin grandes complicaciones a la China de Ziyu Zhang con una gran primera aparición de Caitlin Clark, que hizo las delicias del público con un doble-doble de 14 puntos y 11 asistencias para 22 de valoración.

En el otro partido del grupo D, República Checa e Italia disputaron un igualado encuentro que terminó cayendo del lado 'azzurro' en un último cuarto decisivo (54-63).

Mientras, España arrolló a la anfitriona Alemania (83-53) y este sábado se medirá a una Mali necesitada de sumar tras ceder ante Japón en uno de los partidos más vibrantes de la jornada (102-97).

Francia también comenzó con buen pie y completó ante Hungría la victoria más contundente del día (53-99). En este grupo, una muy sólida Corea del Sur venció a Nigeria (99-81).

Por último, en el grupo C, Australia se impuso con solvencia a Puerto Rico (70-54) y Bélgica hizo lo propio ante Turquía (89-75)

Este sábado la acción continúa con partidos de los grupos A y B, mientras que será jornada de descanso para los equipos del otro lado del cuadro.