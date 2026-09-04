Nico Brussino regresa a Zaragoza: "Creo que tenemos un gran equipo"

Así se pronunció en la rueda de prensa de presentación como jugador rojillo, una segunda etapa que comienza en la entidad zaragozana después de su paso entre 2019 y 2021 por el equipo de la Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto español).

Brussino señaló que le gustó "mucho" su periplo anterior en un club cuya ambición "es ir mejorando" y que este año ha configurado "un equipo muy bueno, con muchos grandes jugadores".

En cuanto a las aspiraciones del conjunto aragonés, indicó que todavía es muy pronto para hablar de ellas, aunque sí que ha puesto como meta tratar de conseguir una plaza internacional. "Si las piezas se acomodan bien, creo que podemos pelear", resumió.

Tras cinco años fuera de la entidad zaragozana, el jugador observó que regresa con "más experiencia" y conocimiento de la liga, además de encontrarse "muy bien" físicamente.

Acerca de lo que ha hablado ya con el entrenador, Gonzalo García de Vitoria, explicó que este le ha pedido que trate de aportar su juego y de sumar "todo lo que pueda al equipo".

Y sobre su reencuentro con Caleb Homesley, con el que coincidió en el Dreamland Gran Canaria, señaló que se conocen dentro de la cancha y destacó que su compañero "es muy inteligente" y "tiene mucho talento".

"Creo que soy un jugador de equipo y si el equipo anda bien, yo seguramente andaré bien", afirmó, interrogado por los posibles objetivos que se marca.