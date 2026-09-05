82-73. Las imprecisiones condenan a España ante una combativa Mali

La base Iyana Martín lideró a España con 16 puntos consecutivos en los últimos minutos, pero no dio tiempo a culminar la remontada.

España acusó el cansancio tras la jornada inaugural y nunca llegó a encontrar su mejor versión en el partido, sumado al gran partido de la africana N’Diaye (19 tantos) y a la MVP Sika Koné (23 de valoración), hace que la selección de Miguel Méndez tenga que luchar por el primer puesto del grupo ante Japón, en el último partido de la fase de grupos del Mundial que se disputará el lunes.

Las gradas del pabellón Max-Schmeling-Halle de Berlín se llenaron de banderas españolas y aficionados que no dejaron de apoyar a ‘La Familia’ durante todo el encuentro, pese a que público alemán alentó a Mali, contra una selección africana con numerosas jugadoras que compiten en Liga Femenina Endesa, como Sika Koné, Aminata Sangaré o Dembélé, entre otras.

El partido comenzó al revés que el debut ante Alemania. Pese a que Miguel Méndez repitió el mismo quinteto inicial, las españolas comenzaron más imprecisas. 8-3 para Mali que imponía su poderío físico, así como el uso de manos para intentar frenar a las españolas y obligaba al técnico a parar el encuentro.

La segunda unidad dio aire a España, que empataba el duelo tras un parcial de 0-8 gracias la intensidad de Buenavida y a una Gustafson que se crecía en la zona. Una bonita penetración de Paula Ginzo a mano cambiada devolvía a España la ventaja en el luminoso (19-20).

En los últimos minutos del segundo cuarto, apareció una España más reconocible, esa que roba y corre en transición para sumar una diferencia de 7 puntos, que al entretiempo las africanas redujeron a 32-34.

España, con 14 triples, batió el récord de la selección nacional en un Mundial el primer día ante las anfitrionas. Sin embargo, se resistían a entrar en la primera parte ante Mali (0 de 10 al descanso).

Djeneba N’Diaye lideraba a Mali, que planteó un encuentro físico y la selección encontró muchas dificultades para imponer su juego.

No fue hasta el minuto 5:30 del tercer período que Alicia Flórez acabó la sequía y anotó desequilibrada un más que necesitado triple sobre la bocina de posesión, pero las africanas respondían con cuatro triples consecutivos y un 2+1 que hicieron mucho daño a una España que no encontraba respuestas (61-48 para Mali).

Con las africanas desatadas (31 puntos en el tercer cuarto) y un gran acierto desde la línea de tres, el banquillo español no dejó de animar a las suyas en busca de una reacción que no llegaba mientras pasaban los minutos y se mantenía la diferencia en el luminoso (+14 a falta de 6:21 para el final).

La joven estrella Iyana Martín se echaba el equipo a la espalda y tomaba el mando en ataque con 16 puntos consecutivos en los últimos minutos, pero no fueron suficientes para que Mali protagonizase la gran sorpresa del torneo intercontinental al vencer a España, una de las grandes favoritas para llevarse medalla.

La selección española afrontará el último compromiso de la fase de grupos, con el objetivo de hacerse con la primera plaza del grupo, contra Japón el lunes a las 17:50 horas.

82 – Mali (19+17+31+19): Haidara (8), Doumbia (8), Dembele (11), Koné (19), N’Diaye (19) -quinteto inicial- Dembele (11), Balayera (6), Cisse (-), A. Sangaré (8), Dabou (1), D. Sangaré (-), Sanou (2) y Coulibaly (-).

73 – España (17+13+19+20): Cazorla (4), Martín (20), Conde (5), Fam (4), Carrera (4) -quinteto inicial-, Buenavida (-), Ortiz (6), Pueyo (4), Ginzo (2), Torrens (-), Gustafson (16) y Flórez (8).

Árbitros: Ruben Woolcock (Australia), Waseem Husainy (Canadá) y Yann Davidson (Madagascar).

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Copa del Mundo disputado en el Max-Schmeling-Halle (Berlín).