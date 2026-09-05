Meteorología anuncia descenso de temperatura y emite alerta por tormentas

Las primeras horas de este sábado se presentan frescas, con una marca 16 ºC, una humedad del 65% y vientos del Sur soplando a 15 kilómetros por hora, de acuerdo al reporte de la Dirección de Meteorología.

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Se espera que la temperatura máxima durante la jornada se ubique entre los 19 ºC y 25 ºC en la Región Oriental y entre los 17 ºC y 31 ºC en la Occidental.

Lluvias y tormentas

Respecto a la probabilidad de lluvias, para este sábado se prevé un cielo mayormente nublado y algunas precipitaciones dispersas durante las primeras horas.

Las condiciones irían mejorando posteriormente, según el informe de la pronosticadora de turno Ana pereira.

La Dirección de Meteorología inclusive emitió una alerta a las 5:28 para el norte de Alto Paraná y Canindeyú, donde la inestabilidad se sentiría con mayor fuerza, debido a núcleos de tormentas que podrían desatar algunos fenómenos de tiempo severo.

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Domingo frío

Las bajas temperaturas se sentirán aún más el domingo, día que arrancará con un ambiente frío, con una mínima de 10 ºC. Ya durante la tarde, la máxima se tornaría fresca, con una marca que llegaría a los 18 ºC.

Las bajas temperaturas se mantendrían el lunes, con una mìnima de 7 ºC durante la mañana, aunque en horas de la tarde la máxima subiría a los 20 ºC, de acuerdo a pronóstico extendido.

El martes arrancará nuevamente frío, con 11 ºC, temperatura que posteriormente iría en aumento hasta alcanzar los 27 ºC.