Básquetbol
06 de septiembre de 2026 a la - 14:55

64-76. Los triples de Bélgica condenan a Puerto Rico

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Berlín, 6 sep (EFE).- Puerto Rico sucumbió al elevado ritmo de juego propuesto por una acertada Bélgica, que, con 15 triples, logró llevar la delantera durante todo el encuentro de la segunda jornada del Mundial femenino de baloncesto que se juega en Berlín.

Por EFE

Con 5 dianas de Julie Vanloo y 3 de Julie Allemand, Bélgica impidió todo intento de recortar distancias de una selección de Puerto Rico que este lunes se juega el pase a la clasificación de cuartos ante Turquía.

Fue Imane McGee Stafford quien sostuvo a las boricuas con unas cifras de MVP ante uno de los juegos interiores más potentes del mundo. La pívot firmó un doble-doble con 25 puntos, 13 rebotes y 28 de valoración.

Con los aciertos de Kyara Linskens y Vanloo, Bélgica tomó la primera ventaja (2-7), pero esta vez Puerto Rico no cometió el error del partido ante Australia y no permitió que su rival se escapara (9-10).

El acierto exterior de las belgas y en concreto de Vanloo, que clavó tres triples en el primer cuarto, dio cierto aire a las de negro (13-20), si bien Puerto Rico respondió en el segundo periodo con los puntos de Arella Guirantes y McGee Stafford (22-24).

Pese a que el cuadro boricua resistió (25-27), Bélgica siguió llevando la voz cantante. Dos triples de Allemand y uno de Nastja Claessens abrieron una brecha (25-36) que McGee Stafford y Pamela Rosado ajustaron para mantener la desventaja por debajo de la decena al descanso (32-40).

McGee Stafford regresó al parqué confiando en la remontada e hizo un 4-0 (36-40), pero Bélgica siguió de dulce y abrió una nueva brecha con los triples de Allemand y Antonia Delaere (40-48).

La historia se repetía y es que cada vez que el conjunto centroamericano trató de recortar distancias (43-48), las exteriores belgas ponían orden desde el perímetro (43-51).

Vanloo metió el quinto en su cuenta personal y aunque McGee Stafford mantuvo a las suyas, el tercero se cerró en el 50-58.

Bélgica inauguró el último asalto de tres, esta vez de Linskens (50-62). Aunque Guirantes respondió con la misma moneda (53-62), no hubo forma de acotar la decena de diferencia ante un equipo en trance que cerró la cita con un 15 de 36 en triples.

Con los puntos de Messeman y de Lisowa Mbaka, las campeonas de Europa cerraron la cuenta en el definitivo 64-76.

64 – Puerto Rico (13+19+18+14): Rosado (2), San Antonio (9), Guirantes (15), Solis (2), McGee Stafford (25) -inicial- Meléndez (-), Jones (3), De León (-), Roma (-), González (5), Pagan (3), Benitez (-).

76 – Bélgica (20+20+18+18): Delaere (3), Messeman (6), Linskens (12), Vanloo (15), Allemand (11) -inicial- Ramette (-), Claessens (9), Mununga (-), Becky Massey (4), Lisowa Mbaka (16), Billie Massey (-), Courthiau (-).

Árbitros: Ariadna Chueca (ESP), Carlos Peralta (ECU), Martin Davison (NZL).

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Berlín disputado en el pabellón Uber Arena de Berlín ante 6.934 espectadores.