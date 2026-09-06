64-76. Los triples de Bélgica condenan a Puerto Rico

Con 5 dianas de Julie Vanloo y 3 de Julie Allemand, Bélgica impidió todo intento de recortar distancias de una selección de Puerto Rico que este lunes se juega el pase a la clasificación de cuartos ante Turquía.

Fue Imane McGee Stafford quien sostuvo a las boricuas con unas cifras de MVP ante uno de los juegos interiores más potentes del mundo. La pívot firmó un doble-doble con 25 puntos, 13 rebotes y 28 de valoración.

Con los aciertos de Kyara Linskens y Vanloo, Bélgica tomó la primera ventaja (2-7), pero esta vez Puerto Rico no cometió el error del partido ante Australia y no permitió que su rival se escapara (9-10).

El acierto exterior de las belgas y en concreto de Vanloo, que clavó tres triples en el primer cuarto, dio cierto aire a las de negro (13-20), si bien Puerto Rico respondió en el segundo periodo con los puntos de Arella Guirantes y McGee Stafford (22-24).

Pese a que el cuadro boricua resistió (25-27), Bélgica siguió llevando la voz cantante. Dos triples de Allemand y uno de Nastja Claessens abrieron una brecha (25-36) que McGee Stafford y Pamela Rosado ajustaron para mantener la desventaja por debajo de la decena al descanso (32-40).

McGee Stafford regresó al parqué confiando en la remontada e hizo un 4-0 (36-40), pero Bélgica siguió de dulce y abrió una nueva brecha con los triples de Allemand y Antonia Delaere (40-48).

La historia se repetía y es que cada vez que el conjunto centroamericano trató de recortar distancias (43-48), las exteriores belgas ponían orden desde el perímetro (43-51).

Vanloo metió el quinto en su cuenta personal y aunque McGee Stafford mantuvo a las suyas, el tercero se cerró en el 50-58.

Bélgica inauguró el último asalto de tres, esta vez de Linskens (50-62). Aunque Guirantes respondió con la misma moneda (53-62), no hubo forma de acotar la decena de diferencia ante un equipo en trance que cerró la cita con un 15 de 36 en triples.

Con los puntos de Messeman y de Lisowa Mbaka, las campeonas de Europa cerraron la cuenta en el definitivo 64-76.

64 – Puerto Rico (13+19+18+14): Rosado (2), San Antonio (9), Guirantes (15), Solis (2), McGee Stafford (25) -inicial- Meléndez (-), Jones (3), De León (-), Roma (-), González (5), Pagan (3), Benitez (-).

76 – Bélgica (20+20+18+18): Delaere (3), Messeman (6), Linskens (12), Vanloo (15), Allemand (11) -inicial- Ramette (-), Claessens (9), Mununga (-), Becky Massey (4), Lisowa Mbaka (16), Billie Massey (-), Courthiau (-).

Árbitros: Ariadna Chueca (ESP), Carlos Peralta (ECU), Martin Davison (NZL).

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Berlín disputado en el pabellón Uber Arena de Berlín ante 6.934 espectadores.