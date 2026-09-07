105-64. Estados Unidos recupera sensaciones de la mano de Stewart

Le acompañaron Napheesa Collier, Jackie Young y un mejor acierto colectivo que llegó al 52%, muy superior al 28% del duelo ante Italia.

‘Stewie’ dio las primeras pinceladas al anotar nueve puntos en los primeros diez minutos del duelo. Junto a Collier y Young, Estados Unidos logró abrir una brecha inicial (29-15) que la República Checa aguantó hasta el ecuador del segundo periodo (32-21).

Fue entonces cuando el ‘Team USA’ metió una marcha más y con un parcial de 16-5 plantó una ventaja superior a la veintena (48-26).

Con cinco puntos seguidos de Angel Reese y una bandeja de Paige Bueckers la cuenta se fue al descanso en el 57-33.

La autocrítica de Estados Unidos tras el choque ante Italia se centró en mejorar el juego dentro la línea de tres, con especial atención al tiro de media distancia y a los cortes dentro de la zona.

El ‘Dream Team’ no tardó en ponerse en marcha y siguió buscando a Stewart, que no dejó de mandar en la pintura con un 7 de 10 en tiros de dos (65-43).

Pasada la mitad del tercer asalto, le llegó el turno a las jóvenes estrellas. Clark, Bueckers y Reese se apoderaron del show con mucho movimiento de balón y buscando siempre acciones cerca del aro (82-47).

Entre tanto, la jugadora de las Minnesota Lynx, Eliska Joklova, trató de sumar para un conjunto checo que pese a la diferencia en el marcador, siguió confiando en su juego en transición y completó buenas acciones hasta el final del choque.

En el último periodo, las dos incorporaciones de última hora al ‘Team USA’, Sonia Citron y Kiki Iriafen, tomaron protagonismo (94-51) y con el regreso de Clark a pista, la estrella de las Indiana Fever despidió el encuentro con uno de sus clásicos triples desde más allá del 6.75 (99-58).

Con el partido completamente roto, los últimos minutos consistieron en un reparto de canastas que se zanjó en el 105-64 final.

105 – Estados Unidos (29+28+25+23): Copper (5), Gray (2), Stewart (19), Collier (12), Young (12) -inicial- Bueckers (10), Citron (10), Howard (3), Iriafen (7), Clark (9) Boston (3), Reese (13).

64 – República Checa (15+18+14+17): Pospisilova (9), Andelova (7), Stoupalova (8), Vorackova (8), Joklova (19) -inicial- Zeithammerova (6), Hanusova (2), Malikova (1), Fucikova (-), Holesinska (2), Kalna (-), Koucka (2).

Árbitros: Ariadna Chueca (ESP), Kato Takaki (JPN), Yann Davidson (MAD)

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Berlín disputado en el pabellón Uber Arena de Berlín 11.693 aficionados.