75-71.Puerto Rico gana el pulso a Turquía y jugará por el pase a cuartos

Fue un duelo igualado que empezó a caer del lado boricua tras un parcial de 16-2 al inicio del último cuarto. Aunque Turquía apuró sus opciones con los triples de Erdogan y Cakir (71-68), McGee Stafford y Guirantes no perdonaron desde la línea de libres y zanjaron la cita en el definitivo 75-71.

Puerto Rico sigue con vida y jugará por el pase a cuartos de final el próximo miércoles 9 de septiembre. Se medirá al segundo clasificado del grupo D, que saldrá del Italia-China, en la noche de este lunes.

El equipo puertorriqueño comenzó enchufado con Guirantes y San Antonio liderando la ofensiva (14-10), mientras que por parte del cuadro turco fue Sevgi Uzun la más acertada con 10 puntos en el primer cuarto (19-20).

El intercambio de canastas se mantuvo hasta el 29-28 en el que Turquía, con el regreso de Uzun a pista, completó un pequeño parcial (29-35) que obligó a Puerto Rico a reaccionar por medio de González, San Antonio y Guirantes (35-37).

Tayra Meléndez puso el empate (37-37) pero Uzun siguió intratable y zanjó el segundo periodo con su tercera diana desde el 6.75 (37-40).

El pulso continuó tras el paso por los vestuarios (39-41), si bien, el mejor acierto exterior de Turquía acabó por abrir una brecha (41-47).

Guirantes se echó el equipo a la espalda (46-51) y aunque la selección turca siguió acertada (46-54), las boricuas no le perdieron la cara al partido (51-54). Cuatro puntos de Elif Bayram dieron paso a un último cuarto (51-58) que precisamente comenzó con la lesión de la ala-pívot turca, que no pudo volver a pista.

Fue entonces cuando el equipo dirigido por Andrea Mazzon se vio sobrepasado por la baja de Bayram y por los dos triples seguidos de Pamela Rosado que devolvieron la ventaja a Puerto Rico (59-58).

Guirantes sostuvo en anotación a las suyas (63-60) y Batista optó por una defensa en zona que se le atragantó a una Turquía que ya no encontró el mismo acierto desde el perímetro.

Pagan y San Antonio sumaron para poner la máxima para las boricuas (67-60) y cerrar un parcial de 16-2 que fue clave para que Puerto Rico se plantara con ventaja en los instantes finales.

Erdogan y Uzun cortaron la sequía turca (67-65) pero un aro pasado de Guirantes y una bandeja de San Antonio confirmaron las opciones del conjunto centroamericano (71-65).

Cakir dio el último coletazo (71-68), pero McGee Stafford y Guirantes no erraron desde la línea de libres y el choque se zanjó en el 75-71.

74 - Puerto Rico (19+18+14+24): Meléndez (5), Jones (-) San Antonio (18), Guirantes (21), McGee Stafford (16) -inicial- De León (-), Rosado (9), Roma (-), González (4), Solis (-), Pagan (2), Benitez (-).

71 - Turquía (20+20+18+13): Istanbulluoglu (-), Uzun (18), Cakir (10), Fitik (6), Bayram (13) -inicial-Cora (3), Senyurek (9), Erdogan (8), Atas (-), Burke (-), Uzunoglu (-), Ural (4).

Árbitros: Julio Anaya (PAN), Boris Krejic (SLO), Alan Dos Santos (BRA).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Berlín disputado en el pabellón Max-Schmeling Halle ante 1413 aficionados.