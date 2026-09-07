Policiales
07 de septiembre de 2026 a la - 06:08

San Lorenzo: Un fallecido en incendio que consumió cinco viviendas

Dos bomberos equipados con trajes de protección y cascos, rodeados de escombros y humo tras un incendio.
Bomberos trabajan hoy en el lugar del incendio, en el barrio Ñu Porã de San Lorenzo.José Heid

Un hombre de 72 años falleció en la madrugada de hoy a causa de un incendio que destruyó su vivienda y otras cuatro residencias precarias en la ciudad de San Lorenzo.

Por ABC Color

Un incendio registrado en horas de la madrugada de este lunes destruyó cinco viviendas precarias en el barrio Ñu Porã de la ciudad de San Lorenzo y una persona perdió la vida en el siniestro.

La persona fallecida fue identificada como Justo Miranda (72 años), quien habría quedado atrapado en su vivienda.

El comandante Sergio Villalba, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, comentó a ABC Color que las casas afectadas por las llamas eran de dimensiones pequeñas y estaban a muy corta distancia entre sí.

Fuego se propagó con rapidez

Bomberos en trajes de protección luchan contra un incendio en viviendas, con llamas y humo en la escena.

La cercanía entre las edificaciones y el viento que se registraba en la zona en el momento del siniestro hizo que las llamas se propaguen rápidamente, explicó el bombero.

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Las causas del siniestro aún no han sido determinadas.