San Lorenzo: Un fallecido en incendio que consumió cinco viviendas

Un incendio registrado en horas de la madrugada de este lunes destruyó cinco viviendas precarias en el barrio Ñu Porã de la ciudad de San Lorenzo y una persona perdió la vida en el siniestro.

La persona fallecida fue identificada como Justo Miranda (72 años), quien habría quedado atrapado en su vivienda.

El comandante Sergio Villalba, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, comentó a ABC Color que las casas afectadas por las llamas eran de dimensiones pequeñas y estaban a muy corta distancia entre sí.

Fuego se propagó con rapidez

La cercanía entre las edificaciones y el viento que se registraba en la zona en el momento del siniestro hizo que las llamas se propaguen rápidamente, explicó el bombero.

Lea más: Incendios sacuden a Alberdi y Cerrito

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las causas del siniestro aún no han sido determinadas.