Jerry Batista, seleccionador de Puerto Rico: “Somos el ejemplo para los países pequeños”

“Somos el ejemplo para esos países que no tienen mucha población, ni mucha altura pero que trabajando duro nos hemos ganado el respeto”, comentó Batista en una rueda de prensa, en Berlín, donde se disputa el Mundial de Baloncesto femenino.

El técnico dijo que durante los últimos años su plantilla “ha ganado los partidos que todo el mundo espera que perdamos” gracias a “la pasión y al deseo de ganar”.

Batista destacó los 24 puntos del último periodo y el hecho de que tres jugadoras, Trinity San Antonio, Arella Guirantes e Imane McGee Stafford hayan finalizado la cita en dobles figuras.

Por su parte, la MVP del encuentro, Trinity San Antonio apuntó que la victoria fue “un trabajo de equipo” y que “ninguna intentó ser la heroína sino que hubo apoyo entre todas”:

Después de caer ante Bélgica y Australia con dos últimos cuartos negativos, San Antonio destacó que el equipo sí compitió en el cuarto asalto y que “hubo acierto y buenos tiros”.

“No nos vamos a ganar el respeto de nadie si no ganamos, así que cada vez que jugamos intentamos ganar y enseñar al mundo por qué Puerto Rico ha llegado hasta aquí”, indicó.