66-76. Estados Unidos acaba con el sueño de España y jugará la final contra Francia

La veterana Breanna Stewart (20 de valoración) fue la más destacada del ‘Team USA’ y, por parte de ‘La Familia’, de nuevo la joven estrella Iyana Martín, al igual que María Conde, lideraron a España con 17 puntos.

Antes del choque, las estadísticas de EE.UU. daban vértigo: 34 victorias consecutivas en las Copas del Mundo, 8 oros olímpicos consecutivos y otros 4 mundiales también seguidos, balance de victorias 11-0 para EE.UU. en enfrentamientos directos entre ambas… España se enfrentaba no solo al ‘Team USA’, sino al peso de la historia.

Durante toda la tarde se percibió ambiente de día grande. El Berlín Arena presentó un lleno absoluto con 12.650 espectadores que vibraron con ambos equipos.

El seleccionador Miguel Méndez recuperó a Raquel Carrera en el quinteto inicial por Gustafson, que en la primera acción puso un espectacular tapón a Kahleah Cooper y anotó cuatro puntos consecutivos. Mientras que EE.UU. salió con la vieja guardia, imprecisa en los compases iniciales.

Tras el 11-4 inicial para las españolas, Kara Lawson agitó a su equipo con la entrada de las jóvenes Paige Bueckers y Alliyah Boston apenas a los tres minutos de juego.

España saltó desatada a la pista, con 5/7 en tiros de dos y muy concentrada en defensa forzando unas pérdidas inusuales del ‘Team USA’. Pero, lideradas por Bueckers, un parcial de 0-8 de las norteamericanas le daba la vuelta al marcador 16-17, a falta de 01:37 minutos.

En el segundo cuarto, el talento y el físico norteamericano salió a relucir. Cada error de España de cara al aro, era castigado por EE.UU., pero una combativa Iyana Martín, estrella española durante todo el Campeonato, mantenía a la selección en el partido con robo, un triple sobre la bocina y un canastón tras bailar a la legendaria Stewart bajo el aro (27-29).

Un más que cuestionable criterio arbitral, hizo que España lanzase cuatro tiros libres y, Estados Unidos, 27 en la primera parte. De hecho, la mitad de sus puntos fueron desde la personal. Al descanso, +3 para las estadounidenses y todo por decidir.

España salió enchufada con dos triples de Conde y uno de Iyana en la reanudación, pero cuatro minutos sin anotar le cortó el ritmo mostrado en los dos primeros cuartos y las americanas no perdonaron para poner la máxima ventaja hasta entonces, +7.

Sin embargo, el equipo de Miguel Méndez no dejó de creer y se agarró al partido gracias al coraje de la base Buenavida y la siempre genial Iyana Martín, que empataba el partido a 58 a falta de diez minutos.

En el momento decisivo, la acumulación de faltas condenó a España, que jugó los minutos decisivos condicionada por las 4 faltas de sus dos directoras de juego, Iyana y Cazorla. Ocho puntos seguidos de EE.UU. decantaron la balanza hasta el 62-72 a falta de 03:40 m., que fue demasiado para el combinado nacional español, al que se le acabó a gasolina con solo 8 puntos en el último período.

Se escapó una oportunidad histórica tras un fantástico partido de España, que demostró de lo que es capaz poniendo en apuros a la gran favorita.

El equipo de Kara Lawson buscará su quinto oro consecutivo y seguir alargando su histórica racha en el baloncesto FIBA.

Estados Unidos se enfrentará a la peligrosa Francia de Gabby Williams y Marine Johannès en la gran final de la Copa del Mundo este domingo (20:00 horas CET, -2 GMT) en el Berlín Arena. Antes, a las 16:30 hora local, España y Alemania lucharán por la medalla de bronce en el mismo escenario.

66 – España (18+18+22+8): Cazorla (2), Martín (17), Conde (17), Fam (9), Carrera (6) -quinteto inicial-, Buenavida (5), Ortiz (-), Pueyo (-), Ginzo (-), Torrens (-), Gustafson (6) y Flórez (4).

76 – Estados Unidos (21+18+19+18): Young (12), Gray (5), Copper (13), Stewart (16), Collier (7) -quinteto inicial-, Bueckers (6), Citron (-), Howard (5), Iriafen (-), Clark (1), Boston (6) y Reese (5).

Árbitros: Julio Anaya (Panamá), Takaki Kato (Japón), Ruben Woolcoc (Australia).

Incidencias: partido correspondiente a la semifinal de la Copa del Mundo disputado ante 12,650 espectadores en el pabellón Berlín Arena (Alemania).