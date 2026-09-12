86-64. Gabby Williams guía a Francia a la final del Mundial de Berlín

Francia arrancó con fuerza con dos triples de Williams y de Jannelle Salaün, y con cuatro puntos consecutivos de Valèrie Ayayi (10-4), pero Leo Fiebich apareció por parte del lado local para poner el 10-9.

Así, el duelo entró en un pulso en el que Williams fue quien más aportó para el conjunto francés, mientras que de parte de Alemania la anotación estuvo más repartida entre Marie Gülich, Luisa Geiselsolder y Alex Wilke (22-23).

Marine Johannes despidió el primer cuarto desde la línea de tres y Ayayi retomó el segundo desde el mismo lugar (28-23) demostrando por qué Francia es el mejor equipo desde el perímetro de esta Copa del Mundo.

Con los puntos de Carla Leite se estableció una nueva máxima (34-26), pero Fiebich y Nyara Sabally salieron al rescate de las suyas y volvieron a ajustar la cuenta en el 38-34.

La reacción francesa llegó del lado de Williams, que acabaría la primera parte con 14 puntos y que resultó clave para que Francia pusiera el 45-38 al descanso.

Con un regreso a pista impecable, las 'Bleues’ plantaron un parcial de 9-0 que dejó frío a un repleto Uber Arena (54-38). Justus Hollatz se vio obligado a parar el partido y el tiempo muerto dio sus frutos: Entre Sabally y Gülich devolvieron parte del parcial (54-43).

No obstante, Williams y Salaün no bajaron la guardia y con una acción de cada una se superó de nuevo la decena de ventaja (60-47). Pese a un triple de Wilke (62-50), el tercer cuarto se cerró con el baile Migna Toure en la zona (64-50).

Una canasta de Frida Bühner y un triple de Alexis Peterson desataron la euforia de la hinchada alemana a la salida del cuarto asalto (64-55) si bien, entre Leite y una imparable Williams se regresó al +14 (69-55).

La segunda unidad de Alemania comandada por Emma Eichmeyer y por Emily Bessoir dio una última oportunidad a la anfitriona (60-69) pero Gabby Williams siguió siendo una auténtica pesadilla para Alemania.

Con un 2+1, la alero de las Golden State Valkyries puso el 74-62 y aunque Gülich lo intentó (74-64), dos visitas consecutivas a la línea del 4.70 de Dominique Malonga encaminaron la victoria francesa (78-64).

Dos triplazos de Marine Johannes sirvieron para descorchar el champán y echar el cierre en el 86-64. Con este triunfo, Francia confirma las buenas sensaciones que ha venido dejando en todas las fases del campeonato y se planta en la final con verdaderas opciones de levantar el título.

86 – Francia (25+20+19+22): Ayayi (10), Salaun (14), Williams (22), Badiane (4), Lacan (4) -cinco inicial- Leite (9), Malonga (6), Johannes (13), Toure (2), Gueye (-), Bernies (-), Astier (2).

64 – Alemania (23+15+12+14): Sabally (12), Eichmeyer (6), Fiebich (9), Geiselsolder (4), Daub (-) -cinco inicial- Peterson (7), Wilke (6), Bühner (2), Gülitch (12), Bessoir (6), Sontag (-), Bielefeld (-).

Árbitros: Wojciech, Liszka (POL), Gatis Salins (LAT), James Griguol (AUS).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera semifinal de la Copa del Mundo de Berlín disputado en el pabellón Uber Arena ante 12.650 espectadores.