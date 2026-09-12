Trolls oficialistas ligados a la Red Desinformante atacaron a médicos

Desde finales de agosto, Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) viene siendo asediada por la máquina desinformante, con sospechas de vinculaciones al sector oficial.

La acción quedó en evidencia al ser utilizadas varias cuentas fonotácticas en la red social X, monitoreadas desde el inicio de la investigación.

Además, chats revelados y conseguidos a peritaje por Yecika Bracho en la causa del empresario Christian Chena contra la página Despierta Paraguay, permitieron encontrar una “llamativa coincidencia” desde la calle O’Leary 966 que conecta directamente con esta operación.

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Las cuentas “troll”

En mayo de 2017, fueron creadas dos cuentas “trillizas” en la red social X que, poco después, se dedicaron a difundir contenidos afines al sector político de Horacio Cartes y a atacar a disidentes del gobierno de Santiago Peña.

Una de ellas se denominó Gustavo Cruz y fue creada el 8 de mayo de 2017 con el usuario @CruzGustav0. Pocas horas antes, la máquina también “parió” con la cuenta “ÓscarRamírezHm”, con imagen de Honor Colorado.

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La última del tridente señalado en esta historia se denominó “Florch_H”, una cuenta creada desde diciembre de 2009 pero en desuso hasta agosto de 2019, cuando se integró a este esquema.

En sus inicios, ambas cuentas amplificaban la conversación de Bella Mafia, una de las páginas de La Red Desinformante, que denunció mucho sobre O’Leary y eliminada tras el inicio de la serie.

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Un chat revelador

Chats de Bracho revelan que el 3 de agosto de 2021, el albedrío dice que José García, director de Azafrán S.A., pidió configurar una notebook que sería manejada en la distancia; también solicitó crear un correo electrónico con una identidad falsa: “...ahí vamos a crear una cuenta nueva que se llame Gustavo Cruz”, decía García.

Según los chats, tras el pedido del directivo, se crearon dos correos electrónicos con la identidad gustavocruz2021, tanto en Gmail.com como en Hotmail.com.

Ataques a Sinamed

Entre el 29 y el 31 de agosto pasado, el “trío” de cuentas troll apuntaron artillería contra Sinamed. A las 16:40 del 29 de agosto, estas cuentas publicaron una imagen generada con inteligencia artificial que decía “Pacientes ofendidos por Rossana González de Sinamed! O Lástima que unos juegan con una pelota y la otra con nuestras vidas!”.

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Solo 41 minutos después, la cuenta Florch H publica esa imagen generada con IA y con el mismo “cuestionamiento”.

La operativa siguió hacia Sinamed, donde El Punto Ciego Ok, página de La Red Desinformante y entre ellas llamada La Campesina Digital Ok, replicaron que la acción de los médicos afectaba a los niños “indefensos”.

El 31 de agosto la cuenta OscarRamirezHm, publicó otra foto con IA similar a las publicadas por sus cuentas hermanas apuntando contra la vocera de Sinamed.

Todo apunta a Azafrán

Las cinco cuentas mencionadas, llamativamente, operan desde la Argentina, país del que es oriunda la agencia ligada a la viceministra de comunicación, Alejandra Duarte Albospino.