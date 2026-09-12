“Guapito de Peña” en acto de aniversario de la ANR: ¿Con salario público y en horario laboral?

Rodríguez Robertti es uno de los funcionarios de confianza del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, y percibe actualmente una remuneración de G. 29.287.700 mensuales como director de Asuntos Políticos de la Presidencia de la Cámara Alta.

El funcionario, además, ocupa un cargo de relevancia dentro de la estructura partidaria: es presidente de la Juventud Colorada y miembro titular de la Junta de Gobierno de la ANR.

El acto se realizó en horas de la mañana, hora en que el funcionario participó de una actividad política partidaria.

El acto por los 139 años de fundación del Partido Colorado comenzó a las 8:00, mientras que la planilla de funcionarios del Senado establece para Rodríguez Robertti un horario de 7:00 a 13:00.

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Es decir, la actividad partidaria se desarrolló dentro de la franja horaria en la que figura como funcionario del Senado.

Su función oficial tampoco es ajena al ámbito político. Como director de Asuntos Políticos de la Presidencia del Senado, tiene entre sus responsabilidades analizar, gestionar y coordinar asuntos relacionados con la política y la legislación.

Pero una cosa es desempeñar funciones vinculadas a la actividad política institucional del Congreso y otra participar, durante el horario laboral, de un acto partidario de la ANR.

¿Los contribuyentes le pagan por su actividad partidaria?

El cuestionamiento central es si corresponde que un funcionario remunerado con fondos públicos utilice parte de su jornada laboral para participar de una actividad estrictamente partidaria.

Rodríguez Robertti recibe casi G. 30 millones mensuales del Congreso Nacional. Ese salario se financia con recursos públicos y está vinculado al cumplimiento de las funciones que tiene asignadas dentro del Senado.

El caso abre una interrogante: ¿estaba cumpliendo funciones oficiales del Senado o actividades propias de su militancia política?

De los G. 1,5 millones a casi G. 30 millones

Rodríguez Robertti tuvo un meteórico ascenso dentro de la función pública. Ingresó en 2012 a la Cámara de Diputados con un salario de G. 1.500.000. Trece años después, su remuneración en el Senado alcanza G. 29.287.700, es decir, casi 20 veces más.

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En 2024, durante la presidencia de Basilio “Bachi” Núñez en el Senado, fue designado director de Asuntos Políticos de la Presidencia de la Cámara Alta.

Su carrera pública avanzó paralelamente a su consolidación dentro del Partido Colorado, hasta convertirse en uno de los principales dirigentes de la Juventud Colorada.