Caso Schuartzman: a 5 años del crimen que casi truncó la operación A Ultranza

Mauricio Daniel Schuartzman Parnes nació el 2 de junio de 1969. Tenía 52 años de edad cuando fue asesinado el domingo 12 de setiembre de 2021, hace exactamente cinco años.

Vivía en una confortable residencia en la calle San Agustín entre Florida y Concordia, en el barrio Jara de Asunción.

Oficialmente, era un empresario que incursionó en distintos rubros, como en el ámbito de la elaboración, importación y exportación de todo tipo de cueros.

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Aquella fatídica noche, Schuartzman llegó a su casa a las 23:26:21 luego de una práctica de tenis y estacionó frente de su domicilio su camioneta BMW X6 blanca.

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Cuando se disponía a entrar a su residencia, aparecieron frente a él dos sicarios armados con pistola y fusil, quienes lo acribillaron. Antes, los matones ya habían tomado de rehenes a un guardia de la cuadra y a un amigo del empresario, para que no interfirieran en el atentado.

El ataque duró solo 29 segundos, desde que los dos sicarios mataron a Schuartzman hasta que escaparon en un automóvil en el que estaba el tercer miembro de la gavilla.

Crimen de Schuartzman causó “choque” en Fiscalía

La muerte de Mauricio Schuartzman causó gran conmoción en todo el país, principalmente porque en teoría era un respetado empresario y no se sabía de enemigos o amenazas.

Sin embargo, el que primero habló sobre el posible móvil del crimen fue el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien públicamente aseguró que se trataba de un homicidio relacionado con el narcotráfico, por información previa que él ya había recibido, pero que todavía era confidencial hasta aquel momento.

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Al mismo tiempo, inesperadamente, se produjo una especie de choque entre las unidades fiscales de Crimen Organizado y Narcotráfico, por la muerte de Schuartzman.

Resulta que la entonces fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, asignó el caso a la Fiscalía de Crimen Organizado, representada cuando eso por los fiscales Marcelo Pecci, Alicia Sapriza, Lorenzo Lezcano y Federico Delfino.

Uno de estos fiscales, Lorenzo Lezcano, informó entonces a sus colegas que él ya venía investigando a Schuartzman en el marco de la Operación Smart, que era desarrollada por policías del Comando Tripartito de Ciudad del Este, por pedido de la Policía de Uruguay.

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De hecho, para ese momento, los policías del Comando Tripartito ya habían identificado a Schuartzman como miembro de una organización internacional de tráfico de cocaína asentada en nuestro país supuestamente bajo el liderazgo del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, alias Omelet, y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, aunque también había otros “peces gordos” ya individualizados.

Justamente, esa información es la que los policías del Comando Tripartito habían compartido ya meses antes con el entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio y por eso fue que este apuntó directamente al narcotráfico cuando mataron a Schuartzman.

Schuartzman, bajo la mira en caso A Ultranza

Así las cosas, la Fiscalía de Crimen Organizado se dispuso a iniciar las primeras acciones en el caso del homicidio de Schuartzman. Lo lógico entonces iba a ser que fueran por Marset o Insfrán, pero justo en ese momento intervino la Fiscalía de Narcotráfico, específicamente el fiscal Deny Yoon Pak,.

Había sido Pak también ya venía investigando incluso desde hacía más tiempo a la misma estructura, en el marco de la la operación A Ultranza Py, desarrollada por agentes especiales de la Senad. La ministra de esa secretaría de Estado era Zully Rolón.

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La investigación de la Senad ya incluía mensajes entre los involucrados, escuchas telefónicas, monitoreo de cargas de cocaína enviadas a Europa, identificación de pistas y aeronaves y hasta el detalle de casi todos los bienes adquiridos por los operadores de la red criminal.

Básicamente, solo después de la muerte de Schuartzman se supo que había dos investigaciones en curso contra la organización que supuestamente integraba la víctima.

Fue por eso que se hizo una reunión en la que finalmente se acordó que la Senad y la Fiscalía de Narcotráfico continuaran con el caso, porque ya estaban más avanzados, tanto que terminarían ejecutando la operación A Ultranza cinco meses después, el 22 de febrero de 2022.

Esta información fue confirmada a ABC por las autoridades de la época que celebraron esa reunión.

¿Por qué mataron a Schuartzman?

Según la interpretación de los analistas de la Policía y la Senad, basados principalmente en los mensajes de la plataforma Sky ECC que fueron interceptados por la Europol y enviados a Paraguay, Mauricio Schuartzman habría sido asesinado por orden de uno de los líderes de la organización, Sebastián Marset.

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Este supuestamente encomendó el homicidio desde Emiratos Árabes Unidos, donde fue detenido días antes al ser descubierto el pasaporte paraguayo falso que utilizaba.

Ese pasaporte paraguayo falso le fue entregado a Marset justamente por Schuartzman, quien aparentemente pagó por el documento a policías de Identificaciones de nuestro país.

Es decir, Schuartzman murió supuestamente porque por su culpa Marset cayó preso en Emiratos Árabes Unidos, según la teoría de los investigadores paraguayos.